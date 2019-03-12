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最夯！北市三大平價宅　最低千萬內入住明星學區

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▲▼文山區的「觀星台北」社區。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲文山區的「觀星台北」社區。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

記者黃靖惠／綜合報導

北市房價傲視全台，民眾想買房得背沉重的房貸壓力，不過根據市調統計，北市前三大熱門平價住宅分別為萬華區的「京都大觀」、文山區的「觀星台北」及大安區的「大安 VISION」，其中文山區的「觀星台北」周邊有明星學區、醫院、捷運，近快速道路到信義區約10～20分鐘，平均一坪價格37萬元，最低總價不到千萬元即可成家。

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點雙北去年12個月平價社區交易量，其中台北去年總價1500萬元以內熱門社區前三名，分別為萬華區的「京都大觀」、文山區的「觀星台北」及大安區的「大安 VISION」。

交易量冠軍的「京都大觀」社區在西門町商圈旁，鄰近捷運西門站及中興橋，交通十分便利，去年成交49件，成交總價落在1080萬至1491萬元之間，多是1房1廳1衛套房產品。永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，萬華區發展較早， 生活機能相對成熟，加上北市府致力於西區軸線翻轉，讓西門町商圈逐漸復甦，重回以往繁華的風采。

第二名文山區的「觀星台北」社區，去年共成交 23 件，成交總價在760萬至1500萬之間，周邊有明道國小、再興私校等明星學校，緊鄰萬芳醫院、捷運萬芳站，近快速道路到信義區約10～20分鐘，還有大片綠地景觀，平均一坪價格37萬元，最低總價不到千萬元，即可成家。

謝志傑說明，文山區青山環繞，視野遼闊，生活環境十分宜居，加上 房價相對親民，一直是台北市著名的文教區，尤其吸引首購族群進駐，周遭房市熱度不減。

第三名大安區的「大安 VISION」 社區，位於台北市精華地段，生活機能良好，交通便捷性佳，且在東區商圈、信義商圈及遠企商圈所構成的黃金三角區塊，因此除了自住之外，也是良好的投資物件，去年成交20件，成交總價落在1090萬至1480萬之間，多為1至2房的小坪數物件。

最後，謝志傑提醒，購買平價屋時不妨以交易熱門的社區作為參考指標，並在周邊尋找相仿的 建案或社區，優先選擇生活及交通機能較成熟的區位，若欲在發展潛力較大之地區購屋，建議進一步觀察其未來發展可行性及房價是否合理，並多利用房仲網提供資訊，挑選最符合自身需求的房屋。


 ▲▼2018年台北市總價1500萬元內、新北市總價 1000萬元內之交易熱門社區 。（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字：永慶房產集團統計房價實價登錄平價宅

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