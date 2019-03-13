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百萬租金繳5年！「極度乾燥」不撐了撤出東區　隔壁店老闆痛心：沒人啊

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財經中心／台北報導

台北市最熱鬧東區近年因高價租金，爆發品牌出走潮，繼韓國品牌SPAO後，接連傳出SWATCH等老店撤離，沒想到連人氣潮牌店Superdry極度乾燥也宣告退場。5年前風光開設的全台首間概念門市，如今人去樓空，外界初估每月將近百萬元店租，隔壁雨傘老闆透露，人潮不如以往、租金又貴，讓店家難以負荷。

來自英國的人氣品牌「極度乾燥」5年前進駐東區商圈，開設全台第一家形象概念門市，就位在忠孝東路四段上，成為年輕人最愛潮牌，風光一時，如今店內商品搬個精光，只留下原木裝潢、牆面，大門拉下宣告歇業，仲介也張貼了招租廣告。

▲▼百萬租金繳5年！「極度乾燥」不撐了撤出東區　隔壁店老闆痛心：沒人啊。（圖／東森新聞）

▲▼百萬租金繳5年！「極度乾燥」不撐了撤出東區　隔壁店老闆痛心：沒人啊。（圖／東森新聞）

▲▼百萬租金繳5年！「極度乾燥」不撐了撤出東區　隔壁店老闆痛心：沒人啊。（圖／東森新聞）

隔壁僅一、二坪大的雨傘店老闆說，因為這裡租金漲太高，每天虧本在賣，「沒有人潮啊！生意也降四成啊！」據悉，極度乾燥在東區的金店面，包含一樓跟地下室，營業面積將近50坪，外界推估店租近百萬元，以一件外套定價7000元來計算，一個月至少要賣143件才付得起。

如今店面閒置一個多月，房東租金打8折，每個月約80萬元委託仲介招租。房仲業者陳泰源指出，在大家都知道極度乾燥這個牌子之後，業者也覺得相對付的廣告費也夠了，所以選在這個時候撤出，可能就會往百貨公司、商場、複合式商場設櫃點。

陳泰源分析，2、3年前東區租金也都有至少還有每坪2萬元以上，但現在看起來已經降到約1萬2000到1萬4000元之間了。

▲▼百萬租金繳5年！「極度乾燥」不撐了撤出東區　隔壁店老闆痛心：沒人啊。（圖／東森新聞）

▲▼百萬租金繳5年！「極度乾燥」不撐了撤出東區　隔壁店老闆痛心：沒人啊。（圖／東森新聞）

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