桃園「房市二哥」房價翻轉　9個月內回升一坪2字頭

▲機場捷運。（圖／記者李毓康攝）



記者黃靖惠／綜合報導

桃園市鄰近雙北市、房價相對低，吸引首購、年輕族群築巢，加上機捷、捷運綠線等交通利多加持，周邊新案一個個跟著接續長出來，其中中壢區無論房屋交易量、成交總金額皆名列全市第二，成為繼桃園之後的「房市二哥」，最近一年新住宅大樓有走高現象，從歷史新低一坪17.56萬元，在9個月內反轉變成一坪26.85萬元，一坪相差9萬元。

據桃園市地政局公布，房屋交易量分別桃園區（20.4％）及中壢區（19.64％）兩區最熱絡，其次是楊梅區（10.17％）、平鎮區（8.58％）、八德區（7.38％）及蘆竹區（7.01％）；房屋交易總金額以桃園區（909.92 億元）最高，其次為中壢區（809.64 億元）及龜山區（513.7 億元）。

中壢區無論是房屋交易量、成交總金額全都名列全市第二，最近一年新成大樓價有走高現象，根據最新住宅月報顯示，新住宅大樓一坪26.85萬元，月漲約一成，主因為區位較佳青埔及SOGO特區（均價近30萬）建案大量交屋所致，不只脫離1字頭、且逐步邁向3字頭。

中壢新成屋、中古屋最近一年價格走勢圖，從106年9月到107年9月區間，中壢新住宅大樓1月受龍岡地區（均價 14～15 萬）拉低均價外，最近一年交易均價介於18.5～27 萬元，反觀中古住宅大樓中古屋最近一年約介於一坪16～18 萬元區間。