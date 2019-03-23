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大林口首見「防霾氧生宅」淨化守護全家人的新英式堡壘

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▲▼新潤翡麗建案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「新潤翡麗」打出「好宅再進化」強調友善育兒環境及健康氧生宅。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

房產中心／綜合報導

霧霾、PM2.5達紫爆的空汙問題頻傳，吸一口乾淨空氣竟成為現代人奢侈的夢想，然而家是最堅固的堡壘，回家後能「鬆一口氣」肯定比任何事都來得重要。尤其新世代爸媽肯定只想給寶貝們最好的健康屏障，何不就從住宅開始徹底淨化！位於林口A7的「新潤翡麗」打出「好宅再進化」，不只提供優質飯店式服務，率先引進機器人服務生，更打出「空氣、淨水、低敏宅」，已吸引國際幼教領導品牌何嘉仁文教確定進駐。

▲▼新潤翡麗建案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「新潤翡麗」以健康住宅結合飯店式服務，吸引許多年輕族群相約賞屋。

新潤建設機構業務部襄理郭仲凱表示，家有小孩的人都知道，每當環境空氣品質不佳、塵蟎問題嚴重時，對污染耐受力較差的幼兒很容易就在皮膚、呼吸系統方面出現過敏反應，眼看小寶貝癢到抓不停、咳嗽鼻塞淚流滿面，爸媽怎能不心疼？因此「新潤翡麗」貼心為住戶加裝防霾紗窗及可過濾PM2.5高達99%的單向新風機，全面淨化家中空氣，同時也在電梯安裝離子除菌設備，從公共空間做好消毒工作，避免汙染源進入家中，全面保障住戶，避免接觸空汙、環境毒素與過敏原。

郭仲凱強調，「新潤翡麗」也針對水淨化做了同樣的努力，像是加掛全戶型除氯淨水設備。因為一般的廚下式淨水設備，僅能處理飲用水部分，但飲用水僅佔每人每日生活用水約3%，並未涵蓋其他生活用水，在洗菜、洗手、洗澡…時，自來水中的餘氯依然可能對健康造成危害。因此全戶除氯淨水，讓家中舉凡廚房用水、浴室甚至免治馬桶的水通通濾得乾乾淨淨，降低自來水餘氯致癌的危險，減少孩子接觸到不良水質誘發過敏的機會。室內也全面改用銀離子抗菌乳膠漆，混合硅藻土及竹炭配方，不只能抑菌，同時達到保持乾燥及除臭的效果，常保無毒低敏的安心居家環境，給全家人極致寵愛。

▲▼新潤翡麗建案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲不犧牲採光的方正15坪小宅空間，給人高級時髦的住宅感受。

樓高24層呈現大器、時髦、新英倫式住宅風格的「新潤翡麗」，建案本體也極具住宅優勢，特別規劃適合年輕小家庭需求的小坪數飯店式度假宅，戶戶優質採光並配有廚房及衛浴設備，公設部分則提供泳池、蒸氣室、烤箱、健身房、輕食餐廳、書窖，還多了下午茶、BUFFET等服務，讓住戶在家就像度假般享受，同時建置全台首見社區服務機器人，透過AI智慧可24小時代送包裹、外賣餐飲等服務，更能扮演迎賓角色，引導訪客正確動線，免去來回聯繫不失禮。

▲▼新潤翡麗建案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲住宅界首見引進飯店式服務機器人，協助送件及迎賓。

「新潤翡麗」基地位處機場捷運A7及A8兩站之間，未來將有社區接駁車方便通勤族轉乘，機捷21分鐘直入台北市。地段緊鄰華亞科學園區以及樂善智慧園區，且未來科技大廠、媒體園區、郵政物流園區也將陸續搬遷於此區，就業機會大增，是近年相當具潛力的房市熱區，儘管完整的生活圈將在未來5~8年後成型，但「新潤翡麗」位置貼近A8林口長庚生活圈，三井Outlet就在附近，生活機能無虞。

至於家長最關心的教育問題也毋須擔心，「新潤翡麗」主打友善育兒環境，鄰近兩所國中小學方便接送，樓下就是何嘉仁，從幼托、雙語幼兒園、課後安親班、語文才藝班……，徹底滿足0~12歲育兒需求，減輕父母接送小孩的壓力，無形中也保障了孩子們上下學的人身安全。

▲▼新潤翡麗建案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新潤翡麗重視小家庭生活需求，即使小坪數也能保有的小孩房，一起快樂成長。

考量青年成家需求，「新潤翡麗」主打低坪數、低總價，要讓小家庭買得起、住得好，2字頭房價買16~32坪、1~3房只要468萬起。「新潤翡麗」表示，為展現誠意，特別安排4月為已購客戶召開施工說明會，動工後也將開放APP讓客戶能夠線上全程監工，確保完全無偷工減料，透過站在住戶立場的同理心，希望讓所有住客能買得安心、未來也住得放心。

▼新潤翡麗基地。

▲▼新潤翡麗建案。（圖／記者屠惠剛攝）

▼影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

「新潤翡麗」 大林口首座防霾淨化宅
投資建設：新潤建設機構
產品規劃：捷運・飯店・氧生宅｜總價468萬起・1~3房
公設會館：迎賓大廳、Café Lounge輕食餐廚、20米泳池、健身房、蒸氣/烤箱……
接待中心：大林口特定區 文化一路、華亞二路口
洽詢電話：03-327-8822
個案官網：https://goo.gl/J4cJVT

＊以上資訊為採訪整理，實際狀況以建案現場提供資訊為準。

關鍵字：林口A7體育大學機場捷運新潤翡麗

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