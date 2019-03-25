台中七期豪宅國泰璞匯　中高樓層一坪降價10萬　

▲台中七期發展漸飽和，周邊豪宅群聚。（圖／記者張瑞傑攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台中市七期「國泰璞匯」豪宅今年一月交易，17樓戶以總價5250萬成交，坪數168.8坪，扣除車位單價40.5萬，謄本顯示買方為吳姓自然人。房仲分析，同樓層另一戶預售單價49萬元，兩筆交易一坪差了近十萬元，推估與房市時空環境今昔不同往日有關。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰分析，依揭露成交物件來看，此次交易為社區第四低價位，是中高樓層最低，其餘前三低都在4～6樓，而17樓另戶的預售單價為49.9萬，一坪差了近十萬，落差23.2％，除了可能因物件狀況有所差異，仍與房市時空環境今昔不同往日有關。

陳炳辰表示，「國泰璞匯」位於台中蛋黃區七期，60米寬市政北一路、惠文路一段路口，總樓層27層，總戶數僅44戶，為標準的豪宅規格。頂樓戶曾來到每坪53.6萬，總價破億，但近一年交易價格不分樓層都多落在40萬左右。

陳炳辰指出，去年整體台中市豪宅市場以草悟道區塊大恆、天空樹持續揭露較具話題，七期豪宅交易在不見七字頭行情下相較黯淡，不過草悟道的豪宅數量比七期少，高價續航力有待觀察。而

他認為，去年七期部分豪宅交易見高價獲利，顯然七期豪宅仍具備自住機能、身分象徵、實質投資三光環，後勢仍可期待。