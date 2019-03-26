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東區倒店潮「病毒」蔓延　捷運市府站旁店面賠600萬出場

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▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲捷運板南線。（圖／記者季相儒攝）

財經中心／綜合報導

北市東區商圈倒店延燒至今，如同病毒不斷擴散，繼先前延吉商圈店面屋主賠950萬元後，現在最新一筆店面屋主自砍600萬出售，店址就在忠孝東路五段、捷運市府站旁商圈。房仲業者分析，賠售店面所在位置鄰近松山高中，因被基隆路一段區隔了松山高中、松菸文創商圈，為人潮落陷區塊，加上鄰近餐飲店面競爭多，推測找不到好租客，所以屋主持有五年便認賠殺出。

實價登錄揭露，基隆路一段147巷內一間32坪店面，今年1月4280萬元成交，與屋主在2014年用4880萬元入手價，持有5年自砍600萬出場。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，此賠售店面所在位置較鄰近松山高中，為永吉路30巷商圈相較外圍的地帶，又被基隆路一段區隔了松山高中、松菸文創商圈，呈現為人潮落陷區塊，加上鄰近餐飲店面競爭多，都令該區餐廳經營不易，賣方除了個人資金因素外，持有五年便認賠殺出恐怕也在於找不到好租客。

不過陳炳辰也說明，目前當地店面行情單坪在120～140萬，這筆交易在合理交易價格內，而五年前賣方買在150萬確實相較高價，整體消費環境、房市狀態時空條件不同，也是賣不到高價的因素。

▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲捷運市府站旁某店面屋主慘賠600萬出場。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字：東區店面商圈市府站捷運

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