經濟起飛帶動房市！高雄市市中心時尚帝寶　包租3年投報15%

▲甲山林建設看好高雄市中心房市增值潛力，推出「時尚帝寶」建案包租3年投報15%。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者浦靖祤／高雄採訪報導

鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜，日前簽署合作備忘錄，擴大投資高雄軟體園區，台郡科技也投資百億進駐高雄和發園區，預計將創造超過5千個就業機會。不論是觀光還是產業投資，高雄經濟動能高漲，讓房地產市場也跟著蠢蠢欲動。甲山林建設董事長祝文宇表示，「在新市長一些拼經濟的想法上，我們覺得高雄的城市規模會有一個轉變，高雄市的房子現在是最低點，我認為未來有很大的彈跳條件。」

▲鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜簽署合作備忘錄。▼高雄擴大投資帶動經濟起飛，房地產市場補漲空間大。（圖／ETtoday攝影中心）

在經濟發展帶動之下，高雄市中心擁有交通和生活機能優勢，因此成為建商積極搶進的明星地區。尤其是中央車站特區，位於高雄市核心，在鐵路地下化之後，未來的高雄車站將成為港都最美的建築地標之一，加上三鐵共構優勢，讓此區房市備具增值潛力。甲山林建設董事長祝文宇指出，「如果從消費者的立場，當然希望能住在市區，房價便宜就買得起，所以我們看好在高雄市中心，規劃小坪數的建案，並做出高品質的產品，我認為這是消費者要的。」

台北仁愛帝寶推手甲山林機構看好高雄房市，在中央車站特區推出精品小帝寶，請來建築設計大師李天鐸打造29層地標「時尚帝寶」，更祭出保證租金3年15%收益，吸引不少北部置產客南下購屋。

▲甲山林機構董事長祝文宇看好高雄房地產市場。▼高雄核心區建案「時尚帝寶」吸引不少北部置產客南下購屋。（圖／記者姜國輝攝）

從台北來賞屋的購屋客溫太太表示，「時尚帝寶建地剛好在市中心，我認為市中心這個價位跟北部比起來，真的很便宜，如果以投資來說，我相信未來一定有很大的收益，高雄市這麼好的一個地方，如果是自住也很值得，投資自住兩相宜。」已購客戶白先生表示，「因為它有一個每年包租收益5%的方案非常吸引我，因為一般房地產投報率正常是抓3%，房市不好時租金還要下調，所以我覺得3年包租15%，對我來說蠻有吸引力的。」

▲▼中央車站特區擁有三鐵共構優勢，周邊房市表現亮眼。（圖／記者姜國輝攝）

甲山林高雄區主委黃惠玲說明，「消費者可以用25%的自備款，投資3年就有15%的回饋，這其實就是建商讓利15%的概念，等於是房價打85折。而且這個建案地點的交通機能非常完善，生活便利性也非常的高，距離高醫生活圈也很近，加上捷運可以到西子灣、衛武營，整個交通配套都非常的好。」不論是投資還是自住，挑選優質品牌建商，選對時機進場，您也有機會賺到一波房產增值財。

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基地位置：高雄市新興區七賢一路、開封街口

戶數規劃：322戶

產品規劃：18•26•42坪

樓層規劃：地上29樓、地下6樓

投資建設：甲士林建設股份有限公司

建築設計：甲山林機構、李天鐸建築師事務所、郭秋利建築師事務所

企劃代銷：愛山林建設開發

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