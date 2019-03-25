女力當家　2018大台北女性購屋佔比57%

▲女性購屋比例大增、偏好小宅。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／綜合報導

男女購屋大不同，永慶房屋根據內部成交資料，觀察2018年雙北市兩性購屋者選擇的差異，數據顯示女性的購屋人數佔比已經超越男性，並且已經來到57%，彰顯在兩性平權的社會氛圍下，女性經濟獨立，更有能力掌握自己的生活，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，隨著時代變遷，女性逐漸擺脫在家相夫教子的刻板印象，也能在職場上嶄露頭角，在購買房地產的過程中也更有發語權。

根據永慶房屋內部成交資料統計2018年雙北市兩性購屋人數佔比，女性有57%，男性則只有43%，謝志傑表示，隨著女性經濟自主能力轉強，購屋能力也不容忽視，觀察兩性購屋的坪數主要落在20坪至40坪之間，不過隨著社會風氣逐漸朝向晚婚、甚至不婚的狀態發展，出現了不少單身貴族，相較於男性偏好投資風險較高的金融商品，女性則較喜歡把買房當作存錢，從女性購買20坪以下產品的比例高於男性就能看出，年輕單身女性存到一筆積蓄後，更願意購置不動產，並從總價相對較低的小坪數產品開始，晉身有房一族。

謝志傑進一步分析，若以房數來看，3房產品仍是兩性購屋主力，表示多數係為滿足結婚、家庭需求購屋，而購買3房產品的女性亦多於男性，除了有夫妻共同出資，並於登記時登記為持份各半之外，也有先生寵愛另一半而將房產登記在太太名下所致。另外，購置套房型產品的女性也較男性多出許多，除了自住需求外，有不少是作為投資置產之用，由於女性在做資產配置時，心態較為保守，偏好風險較低的投資，而房地產的保值性與穩定性是各項投資選項中的翹楚，因此吸引女性置產。

另外，從購屋型態來看，男女雙方皆較青睞電梯大樓產品，其中女性有72%，男性有67%相對較少，謝志傑說明，女性購屋時，除了考量周邊生活機能，單身女性也會更重視自家出入口的安全性，因此設有管理室的電梯大樓更受女性青睞；而男性購屋時，大多會以家庭人口數作為出發點，因此會選擇購買較大的坪數，而公寓型產品公設比低、室內坪數實在，並且多座落在生活機能成熟的區域，繼而吸引較多的男性買家購置公寓型產品。

總的來看，目前市場仍多以首購及換屋的自住型買方為主，其中，首購族的購屋動機最多的是「租轉買」，其次為「從男方(婆)或女方(婆)家搬出來」以及「結婚購置婚房」，而換屋的購屋動機主要是「家庭人口數的增減」，其次是「想換成有電梯的住宅」以及「搬到男方(婆)或女方(娘)家附近」。

最後謝志傑表示，購屋時不管是男性或是女性，都要評估財力是否能夠負擔，並根據自身喜好選擇房屋型態，若是夫妻購屋，除了考量雙方的生活習慣，也要注意未來有小孩後是否有學區、公園等等的需求，而我國央行近期升息壓力降低，趁著房貸利率持續維持低檔，多看多比較，就能找到符合自身需求的好屋。