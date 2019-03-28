看跌房價比例續收斂　高雄、台南樂觀

▲台南、高雄看跌房事比例已收斂。（圖／Mersh CC3.0）

記者張瑞傑／台北報導

信義房屋針對網友進行2019年第2 季的購屋意向調查，此次調查受訪者對於未來房價看跌比例收斂到48%，雖然收斂幅度並不大，看跌房價的比例已經是近18季調查以來最低的一次，且連續五季的調查看壞與不看壞的比例呈現五五波，而調查資料顯示，台南與高雄房市能見度優於北部，認為未來房價持平的比例已經比看跌得更多。

民眾對於未來房價看法，在2016年調查期間，10個人就有7個看跌房價，不過從2018年開始看跌房價比例穩定維持在5成左右，將近5季的時間看跌與認為持平的比例約5比4，認為上漲則約1成左右，房價從2015年修正以來，目前民眾對於房價看法已經逐漸轉趨中性。

若以區域的表現來看，此次調查雙北市看跌的比例收斂在5成左右，認為持平接近4成，上漲則在9%左右，民眾對於未來房市看法較上季調查有明顯改善，看跌約減少6個百分點，持平比例明顯增加，至於對於未來看法相對中性偏樂觀的則有台南市與高雄市，兩者認為未來房價持平比看跌的還多，且看漲的比例比起北部高出一倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從購屋信心調查來看，現在可以說是房市修正以來最不悲觀的時候，雖然距離樂觀還有段差距，但明顯看跌收斂認為持平者增加，對於未來房價的看法漸趨中性後，也見到遞延觀望的買盤持續回籠，近期房市熱度也隨之回溫。

調查資料還顯示，有39%的受訪者因為擔心房價下跌而延後購屋，但也有高達46%的受訪者預期波動幅度有限，有需求就購屋，顯見房價波動對於民眾購屋干擾逐漸降低，需求動機才是決定民眾購屋的主要因素。

至於民眾的購屋動機部分，約有31%的受訪者屬於租轉買的需求，另有29%的購屋動機則是出自於換屋，另外還有23%則與家人同住想要分戶購屋，另外有11%動機是想投資，與其它5%等，由此可見現在需求分布相當平均，且仍屬於自住當道的市場。