ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看跌房價比例續收斂　高雄、台南樂觀

ETtoday新聞雲

台南,台南街景,台南市,台南大樓,南部（圖／Mersh CC3.0）

▲台南、高雄看跌房事比例已收斂。（圖／Mersh CC3.0）

記者張瑞傑／台北報導

信義房屋針對網友進行2019年第2 季的購屋意向調查，此次調查受訪者對於未來房價看跌比例收斂到48%，雖然收斂幅度並不大，看跌房價的比例已經是近18季調查以來最低的一次，且連續五季的調查看壞與不看壞的比例呈現五五波，而調查資料顯示，台南與高雄房市能見度優於北部，認為未來房價持平的比例已經比看跌得更多。

民眾對於未來房價看法，在2016年調查期間，10個人就有7個看跌房價，不過從2018年開始看跌房價比例穩定維持在5成左右，將近5季的時間看跌與認為持平的比例約5比4，認為上漲則約1成左右，房價從2015年修正以來，目前民眾對於房價看法已經逐漸轉趨中性。

若以區域的表現來看，此次調查雙北市看跌的比例收斂在5成左右，認為持平接近4成，上漲則在9%左右，民眾對於未來房市看法較上季調查有明顯改善，看跌約減少6個百分點，持平比例明顯增加，至於對於未來看法相對中性偏樂觀的則有台南市與高雄市，兩者認為未來房價持平比看跌的還多，且看漲的比例比起北部高出一倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從購屋信心調查來看，現在可以說是房市修正以來最不悲觀的時候，雖然距離樂觀還有段差距，但明顯看跌收斂認為持平者增加，對於未來房價的看法漸趨中性後，也見到遞延觀望的買盤持續回籠，近期房市熱度也隨之回溫。

調查資料還顯示，有39%的受訪者因為擔心房價下跌而延後購屋，但也有高達46%的受訪者預期波動幅度有限，有需求就購屋，顯見房價波動對於民眾購屋干擾逐漸降低，需求動機才是決定民眾購屋的主要因素。

至於民眾的購屋動機部分，約有31%的受訪者屬於租轉買的需求，另有29%的購屋動機則是出自於換屋，另外還有23%則與家人同住想要分戶購屋，另外有11%動機是想投資，與其它5%等，由此可見現在需求分布相當平均，且仍屬於自住當道的市場。

關鍵字：房產購屋高雄台南看跌房價

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3644

敦南寓邸25樓成交單價創新高

大安區豪宅敦南寓邸再報喜，2018年12月再成交兩戶，分別是3樓總價1億7336萬，25樓2億1260萬，拆算車位後單價分別落在118.9和149.4萬，25樓交易，寫下最高單價紀錄，而全年總交易戶數..

2月13日 18:54

//cdn2.ettoday.net/images/3894

雙軌建設座落汐止　樟樹灣站最受期待

2月13日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/3890

周丹薇作品展「花様琉璃、琉璃花漾」　鄭桂林站台

「她對藝術的美相當堅持。」中悦八京建設總經理鄭桂林與藝人周丹薇從一片磚開始認識，彼此認同對工藝的價值；2月1日周丹薇在台中港區藝術中心的「花様琉璃、琉璃花漾」展覽，中悦機構八京建設總經理鄭桂林與董事長..

2月12日 13:25

//cdn2.ettoday.net/images/3886

低總價讓利宅當道　遠雄、總太、永福賣超好

金豬年不僅股市利多頻傳，過年不打烊的各案場也開出紅盤、衝出億元銷售額，其中更以低總價、低自備產品成交最為驚人，「遠雄之星6」新春期間業績近 2 億、「總太 2020」成交約 20 多組、「洲際 W」平..

2月11日 16:45

//cdn2.ettoday.net/images/3456

3點網友購屋最在意：倒垃圾、廁所開窗、屋內裝潢

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利性、房屋格局等都是選屋的考量之一；信義房屋統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，其次網友對於社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」..

2月11日 16:40

//cdn2.ettoday.net/images/3889

三井outlet、大巨蛋議題　區域房市加溫

2018年11月底「MITSUI OUTLET PARK台中港」試營運人潮爆滿，為沉寂已久的海線地區帶起一波空前榮景；另台中市新科市長盧秀燕當選後拋出台中大巨蛋將遷回原先規劃14期重劃的震撼彈，兩則地..

2月11日 16:35

新店區公所與裕隆、白金續合作「企業防災」 打造新店韌性城

新北市新店區公所自107年導入「企業防災」概念，企業能量納入防救災資源，以建立公、私部門防災合作關係，獲得在地企業裕隆集團及白金花園酒店的認同與支持。日前(108)年新店區公所續與企業簽訂合作計畫，期望透過企業防災的推動，升級地區防災能力，並使企業、社區與公部門三方合作，打造新店成為一座減災防災的韌性城市。

11分鐘前

2019第一季小增幅1%　永慶預估：第二季預估將是交易量高峰

2019年全球經濟成長現疲態，經濟擴張面臨下行風險，尤其是中美貿易戰衝擊已逐漸展現，國內出口年增率已連續四個月負成長，中美貿易戰後續走向必須密切關注。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，九合一大選後購屋信心回溫，民眾購屋態度轉趨積極，在擺脫農曆春節影響下， 3月房市交易通常較1、2月熱絡，交易量回歸穩定，預估今年第一季交易量在6.6-6.7萬棟之間，較去年同期持平或增加1%左右。

20分鐘前

看跌房價比例續收斂　高雄、台南樂觀

信義房屋針對網友進行2019年第2 季的購屋意向調查，此次調查受訪者對於未來房價看跌比例收斂到48%，雖然收斂幅度並不大，看跌房價的比例已經是近18季調查以來最低的一次，且連續五季的調查看壞與不看壞的比例呈現五五波，而調查資料顯示，台南與高雄房市能見度優於北部，認為未來房價持平的比例已經比看跌得更多。

1小時前

大安區、信義區全出局　北市最有錢的地方在這「里」　

北市居民所得最高的地方竟然不是大安、信義區，而所得最高的地方是內湖區的寶湖里，可以說是天龍國中的天龍國，雖然生活機能不見得是最好，但是卻吸引明星、醫生、園區客及地主們積極入手，每坪房價最高到80萬元。

1小時前

讀者迴響

熱門新聞

營業額150萬剩30萬！急撤東..

激推好用「旅日凶宅網」　網一查..

120萬面門牌換新　紫橘色辨認..

全台高鐵特定區發展大PK　嘉義..

北市府：競選廣告敢違規都拆掉！

「高雄第一凶樓」　預售首排銷售..

「青春痘」爐渣屋不美觀　成屋兩..

三井投資台糖台中廠　打造LaL..

明星、園區客、醫生入駐　內湖寶..

女老師只穿內褲！房東3人狂盯1..

最新新聞更多

未來兩年零供給 北市搶樓潮白熱..

好時價：距離公園950ｍ房子俗..

2018建商排行　寶佳重回推案..

三井投資台糖台中廠　打造LaL..

新北推動都更　6個月開200場..

北市申請受理租金補貼剩4天

富邦A25完工後　信義區商辦將..

120萬面門牌換新　紫橘色辨認..

侯友宜：持續推動都更、絕不妥協

中保：將強攻「智慧生活」市場！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366