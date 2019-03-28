新店區公所與裕隆、白金續合作「企業防災」 打造新店韌性城

▲新北市新店區公所與在地企業裕隆集團及白金花園酒店續與企業簽訂合作計畫。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／綜合報導

新北市新店區公所自107年導入「企業防災」概念，企業能量納入防救災資源，以建立公、私部門防災合作關係，獲得在地企業裕隆集團及白金花園酒店的認同與支持。日前(108)年新店區公所續與企業簽訂合作計畫，期望透過企業防災的推動，升級地區防災能力，並使企業、社區與公部門三方合作，打造新店成為一座減災防災的韌性城市。

秉持「以人為本、追求卓越、回饋社會」的經營理念，裕隆集團旗下裕隆建設、裕豐管家與納智捷汽車更率先與新店區公所合作，提供車輛進行災前安全撤離及協助災後物資運送，並自107年起加入塗潭里土石流自主防災社區的推動行列，108年更持續支持日興里自主防災社區推動計畫；白金花園酒店捐贈 「住宅用火災警報器」、同時協助新店區防災公園收容機制啟動時供應餐食、提供盥洗用具，強化收容品質，以回饋地方民眾的支持與鼓勵。

新店區長林煌源表示，企業與公部門的合作，不僅是結合民間與政府資源，提升防災能量，更促進企業與鄰近社區建立更友好的鄰里關係。今年再次與在地企業裕隆集團及白金花園酒店簽署合作備忘錄，除延續防災夥伴關係、期待透過防災合作平台，於災前預先演練防範，災害來臨時能互助共助減少損傷。