共享住宅概念　打破單一住宅租賃需求

▲2019「想要有個家-為青年購屋圓夢」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者張瑞傑／台北報導

ETtoday新聞雲今日舉辦「想要有個家-為青年購屋圓夢」論壇，邀請產官學界一同參與討論「 共享時代如何屋盡其用」，針對「社會住宅」與「包租代管」提供執政策面、執行面與剖析，透過共享概念，打造出全新的住宅模式。

台北市租賃住宅服務公會理事長陳柏勳表示，租賃專法2018年通過後，改變了租賃市場，「包租代管」成為非常創新的住宅新法，「把空屋釋放出來、交給專業人才管理；去年公會後、就專門經營租賃住宅管理，這是未來趨勢。」

他認為，青年共居、銀髮共居甚至「青銀共居」跟買房議題不太一樣，需要更準確地切中需求。「像在台北市租一個小套房、租金至少1.5萬元至2萬元，透過共居、可以有效降低租金比例、創造更好的生活品質，不管同事、同學可以住在一個距離公司更近的好地點 ，成為一種更有效、更低廉租金以及方便的居住模式。

內政部營建署副處長朱慶倫補充，包租代管之外與社會住宅，就是融入共享概念。包租代管目前租期3年、最多延長一次6年，讓資源得以輪轉，目前中籤率大約5至10%。

另外社會住宅入住對象針對同學、同事，不只針對家庭，都是創新。共享資源使用則設定在客廳、廚房甚至社區活動中心、地下停車場都可以分享給周遭鄰里，這就是共享概念的實現。

▲台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長陳柏勳。（圖／記者李毓康攝）

內政部營建署朱慶倫副處長。（圖／記者李毓康攝）