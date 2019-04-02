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台北6大商圈浩劫！東區破百店空著沒人要　西門町逆成長「加價搶租」

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▲北市6大商圈興衰圖表，清楚可見只有西門町一枝獨秀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北市老店頻傳收攤噩耗，導致商圈空置店面越來越多，讓台北市長柯文哲看不下去，打算祭出空店稅，來逼房東降租救商圈。究竟北市商圈這幾年變化如何？

本刊進行北市6大熱門商圈大調查，並實地走訪發現，近3年來只有西門町一枝獨秀；最早衰退的天母商圈歷經10多年租金修正後，待租店面已大減6成，其餘商圈都衰退，其中又以東區最為嚴重。

西門町商圈熱到發火，讓店家與投資客搶著進駐，但放眼台北市眾多商圈之中，卻只是特例。本刊委請《屋比房屋比價平台》針對包括北市東區、師大、民生、晶華、西門町、天母6大商圈，進行店面大調查，發現3年來，6大商圈中，只有西門町空置店面減少、租金上漲近10％，超過75％店面半年內就能成功出租外；北市最早衰退的天母商圈，也在10年來租金不斷下修的情況下，店面空置率已減少6成。

除此之外，其餘4大商圈全都衰退，又以北市東區最慘，待租店面高達158間，比第2名民生商圈的73間多1倍以上，從2017年至今，租金跌幅逾1成；待租量間數排名第2及第4的民生與師大商圈，租金近3年跌幅都超過10％，空租超過1年的比例也高達33％及25％。

「想租也租不掉，是這幾個商圈的慘況，以東區來說，竟有高達36％的物件，至少已經刊登出租長達1年以上。」一位資深房仲搖著頭說。屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴指出，人潮是影響商圈的最重要關鍵，民生、師大、晶華等商圈都面臨逛街人潮銳減問題。

商圈興衰與人潮息息相關，大量吸引觀光人潮的西門町就此翻身，天母商圈也在發展在地化特色與房東讓利下，再現轉機。就算電商崛起、實體店面魅力不再，北市商圈能否再現榮景，除了期待政府出手救經濟，也考驗著房東與店家的智慧。

北市近3年6大商圈待租量變化
北市近3年6大商圈租金開價變化
6大商圈待租店面刊登時間變化


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關鍵字：鏡週刊地產東區西門町

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