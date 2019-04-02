區別重劃區小宅　市中心換屋宅更賣

▲▼ 市中心50至70坪住宅近期受到台商、企業主與在地客買家青睞。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

景氣回溫來自於買氣回饋，近期從農曆春節開始、市中心換屋宅甚至高價小宅買氣熱絡，買氣包括台商企業主、海歸派、退休族，業者分析，市中心地段、受到有地緣性的企業主青睞，舊屋換新屋、長輩買給二代置產、作為招待所以甚至一次買5戶、6戶的家族買盤客戶不少，此類建案的熱絡度與重劃區首購型小宅分庭抗禮。

從2018年熱銷的台北車站「京王」、大稻埕「常殷峰澤」、民權西路「僑聯大千」、建國北路「帝璽」、松江路「琢豐」乃至於日前公開的板橋「永雄卓閱」，主力坪數定位於50至70坪，北市總價6000萬元起跳、新北4500至5000萬元，目標客戶明顯，就是鎖定含金量的區域換屋客群，甲桂林廣告業務副總經理陳衍豪直言：「這些在市中心規劃換屋產品的建商，大多在當地經營數十年、累積一定的品牌知名度，更了解本地的換屋需求，因此在潛銷、正是公開時，先賣4成幾乎是基本盤。」

至於價格，在房價不再創高價時，實價登錄以及比價效應下，更縮短客戶的議價時間，以「永雄卓越」為例，該案鄰近新板特區，每坪成交60至70萬元、與新板有10%內的價差；加上近年當地多推小宅、因此區別出需求。全案已銷售近6成，1300坪大基地開發、鎖定換屋族，65坪、總價4000萬元左右的產品最熱銷。「常殷峰澤」距離台北車站、台北雙子星大樓不遠，西區門戶計畫提升地段能見度，也造成2個月賣出3成銷量好成績。陳衍豪直言，回應當地客戶求，因此在建案上訴求在地情感、土地連結成為最大賣點。

為了吸引買家目光，「僑聯大千」產品中，以78坪最熱銷，購屋客群年齡50至70歲，總價1億至1.4億元，這群買家偏好新古典，社區公設部分邀請義大利石雕大師級團隊「Petra Antiqua」創作專屬的石材雕塑，標榜高藝術CP值，有別於過去成交期4周或1個多月，近期成交期縮短1周左右。創意家行銷發言人柯仲武直言，目前市場上的換屋宅不僅切中需求，除了情感因素外，現階段房價已築底，因此客戶更能認同這種坪數不過大、未來有增值空間的產品，來做為資產配置的標的，「適住、總價不過高未來也更好脫手，當然房價也是他們關注的重點。」