窮比鬼可怕　北市福地宅價差4成　3字頭買南港　

▲南港公墓。（圖／記者張一中攝）



記者黃靖惠／綜合報導

「窮比鬼更可怕！」北市房價高、買房大不易，購屋族資金有限、又不忌諱鬼神，可趁著清明掃墓順道看福地宅，或許有機會能夠搶到低於市價房屋，市調統計，北市南港、內湖、大安、文山區等知名福地宅周邊住宅行情，其中南港研究路三段旁因有軍人公墓，房屋均價3字頭，與市價5字頭相比下，一坪約價差約20萬元，將近4成。

福地宅行情低於市價，吸引不忌諱的年輕族進場撿便宜，根據屋比房屋比價平台統計，去年9月至今年2月台北市知名福地周邊住宅實價成交行情，除了福興路、興隆路二段周邊墓地已大量遷移外，其餘地區的福地宅房價低於市價10～38％不等。

其中價差最大的是南港研究院路三段福地宅，比南港區均價低38％，以鄰近軍人公墓旁的福地宅一坪均價33.5萬元，與南港行政區一坪均價53.萬元相比，一坪相差20萬元。

其次，大安區的臥龍街第六、回教公墓及殯葬街旁，周邊住宅行情6字頭，與大安區將近8字頭行情相比，價差2成多。

第三名崇德街旁有回教公墓，周遭住宅均價54萬，與行政區域67萬相較之下，價差達兩成左右。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，雖然現代人對福地周邊看屋買房的禁忌已較過去減少，但購屋時往往還是會參酌長輩建議，購屋多少還是會避開公墓區、殯儀館或是殯葬業集聚地區，因此，目前北市許多福地宅即便位於精華地段周邊，但買氣仍相對偏弱，房價普遍都會低於區域行情。

▼北市福地宅周邊住宅行情。（圖／屋比房屋比價平台提供）