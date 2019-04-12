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建案KUSO小當家風　建案主打總價再減50萬吸睛

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▲小當家風粉絲團超吸睛。（圖／記者張瑞傑攝）

▲小當家風粉絲團超吸睛。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／綜合報導

為了更吸引消費者注意，新案送裝潢、送家電都已不稀奇，A7重劃區有建商出奇招、讓自己討論度大增。「奇幻莊園」在自己的臉書專頁畫上龍紋、紅字寫著「特級2+1房」，大走「中華小當家」漫畫風， 不仔細看還以為是動漫討論區；寫上「家電裝潢一條龍」、「伍㺵捌萬元起」，以低總價切進首購市場，成功吸引目光，據悉，該案目前銷售已近7成。

專案經理黃天奇表示，透過漫畫風格的粉絲團、就是想要帶給購屋人不一樣的視覺效果，「再讓他們發現我們總價低這件事。」

「奇幻莊園」說的2+1房，其實就是24房、2房產品，透過裝潢手段規劃出「＋1」空間；全戶送出近60萬裝潢，以及SONY50吋電視、大金空氣清淨機、日立除濕機等價值10萬元家電，不含車位總價598 萬元起，拆算單價21.7萬元，單價不算特別低，但總價的確比市場再便宜50萬元左右。

黃天奇直言，A7重劃區是首購市場、目前區段行情約22至24萬元、住宅坪數27至29坪是大宗主力；「奇幻莊園」將坪數縮小、總價降低，設定「住居需求5年的3口小家庭第一間房」，用總價優勢先讓消費者買得起。「透過這樣的企劃吸引與低總價銷售模式，我們的週來人數達50組、效果不差，目前銷售已達7成。」

事實上，這並不是「奇幻莊園」第一次搞吸睛噱頭；2018年正式公開時、銷售中心門口大大的粉色緞帶造型，加上愛麗絲夢遊仙境風格的公仔，並設置多處打卡熱點，當時也成功引起話題。

▲奇幻莊園曾設置愛麗絲公仔、提供民眾拍照打卡。（圖／記者張瑞傑攝）

▲奇幻莊園曾設置愛麗絲公仔、提供民眾拍照打卡。（圖／記者張瑞傑攝）

關鍵字：房產住宅A7重劃區奇幻莊園2+1房

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