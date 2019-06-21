夢想新屋是煎熬地獄！車道僅2.4米「車門打不開」小倆口氣炸

▲ 女屋主表示，眼前情況根本就是一場災難，「說實話，過去幾個月根本是活在地獄中。」（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中車輛與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

英國伯明罕一對夫妻去年11月購入新房，但卻發現愛車BMW停進狹窄車道後，連車門都打不開。經測量，車道寬度只有8英尺（約2.4公尺）寬，讓現年43歲的男屋主穆阿扎姆（Muazzam）坦言，如此情況讓他們相當不開心，「這本來是我們夢想中的家，但現在卻變成了一場惡夢。」

《每日郵報》報導，穆阿扎姆和43歲的妻子莎卡阿莉（Saika Ali）當時砸下25萬英鎊（約新台幣1009萬元），購買這棟擁有3間臥室的房子。

只不過，小倆口住到現在依舊在等待車道拓寬工程，甚至因為無法使用車道的緣故，賣掉另外一台車。此外，鄰居澤娜（Zena）及保羅瓊斯（Paul Jones）也有同樣困擾。

▼ 相關單位目前已表示，會在未來幾天處理穆阿扎姆和莎卡阿莉住房的車道拓寬工程。

「這本來是我們夢想中的家，但現在卻變成了一場惡夢」，穆阿扎姆表示，當初夫妻倆花下大錢買了房子，就是為了擺脫租屋的生活，很開心能夠搬進新屋，「但現在看起來，車道完全是在浪費空間，一個已經死掉的空間，完全無法下車，因為車門撞到一旁的矮牆。」

莎卡阿莉也說，眼前情況根本就是一場災難，「說實話，過去幾個月根本是活在地獄中。」

根據房地產開發商泰勒溫皮伊（Taylor Wimpey）的說法，會在未來幾天針對夫婦倆的車道進行修繕拓寬工程，讓車道寬度擴大至2.7米左右。但莎卡阿莉認為，這樣的空間還是不夠大。

「我們很抱歉夫婦倆的新家車道出了些問題」，房地產開發商泰勒溫皮伊的發言人釋出歉意，強調目前補救作業正在進行當中，並願意與夫婦倆合作解決問題。