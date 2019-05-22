前台中市長豪宅很前衛　晉升全台第1座智慧建築

▲▼ 「由鉅大恆」拿下16年來第1件住宿類的「鑽石級」智慧建築標章。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

內政部建築研究所在今年4月底公布了智慧建築標章結果，發出了全國民間「住宿類」第1件「鑽石級」智慧建築標章、由前台中市長林佳龍所購置的美術館特區豪宅「由鉅大恆」拿下，填補16年來的空缺。由鉅建設董事長林嘉琪今（22）日接受營建署長吳欣修頒發「鑽石級智慧建築」證書，也同時接受台中市都發局長黃文彬頒發「耐震標章」。

內政部建築研究所自2003年起，推廣「智慧建築標章」，隨時間而衍生出不同版本的評選指標與分級制（銅級、銀級、黃金級、鑽石級），目前共有304件通過審核。不過通過認證的僅有4座建築。

林嘉琪對「大恆」有著極為濃厚的情感，該地由其父林增連買下，父親過世後，由她接手整合。她回憶父親最常掛在嘴邊的一句話「我們蓋房子一定要安全，讓客戶安心」始終烙印再她的心中。

為了蓋出符合時代趨勢的建築，內政部推動綠建築標章之時，位於台中國家歌劇院正對面的「理性與感性」社區、在2001年成為首個拿到「綠建築」標章的民間建築，如今「大恆」在2018年完工後，2019年亦獲得首座「鑽石級智慧建築」標章。

林嘉琪說：「20年前的『綠建築』如今已經走往『智慧建築』，我們很榮幸能走在時代的前端、成為市場的先驅。」

「大恆」基地四面臨路，面積832坪，為地下5樓、地上35層的雙棟鋼骨結構建築。地上5至34樓規劃單層雙拼的120戶住宅，每戶140坪、160坪，另有300坪的合併戶。該案雖非位於七期富豪區，據實價登錄顯示，「大恆」成交單價已經站上6、7字頭，均價62萬元左右，備受金字塔頂端客戶的肯定，連林佳龍都買下該社區。