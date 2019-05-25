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影／代銷制服大比拚　新鮮人竟為夢幻公主袖投履歷

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為了強調專業度，各行各業別出心裁的制服常成為各界矚目的焦點；記者此次挑選房地產代銷業的「制服美女」，有強調沉穩內斂的挺拔專業性、有充滿柔情精品的粉色質感、也有強調熱情活潑的學院制服，現在就跟著我們的腳步一同前往看看吧。

▲▼0523 代銷制服美女專題拍攝-甲桂林廣告（品陽大苑）王雅雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲甲桂林廣告王雅雲。（圖／記者黃克翔攝）

甲桂林王雅雲 專業與親切兼具的反差萌

甲桂林廣告制服每3年換1次，有別於上1套走粉色的活潑路線；這一次採取深藍、合身質感，專業度更強；加上每位員工量身打造的剪裁設計，制服穿起來更有精神，女生除了深藍色西裝外、搭配迷你窄裙，訂製廠商報價3萬元，任職甲桂林廣告近1年的王雅雲笑說，「這次的質料細緻、每天穿也不起毛球，缺點就是太合身、磅數高、沒彈性，所以要一直挺胸、不能變胖。」

王雅雲直言，這套西裝屬於耐看型制服，更讓自己看起來更成熟，「曾經有客戶帶著兒子來看屋、置產，順便挑媳婦，就稱讚過我們的制服很好看。」

專業度太強、跟客戶會不會容易產生距離感？王雅雲認為，購屋者來看屋，除了相信你的專業之外，通常對格局、區段、需求已有自己的定見，「我常跟客戶聊生活上的小吃、旅遊，甚至協助客戶思考住宅需求，反而有一種『反差親切感』。」透過換位思考、跟客戶真心互動，是她拉近關係的不二法門。


王雅雲
職位：行政
星座：摩羯座
身高：160公分
資歷：1年
所在建案：品陽大苑
座右銘：即使沒成交，也可以成為好朋友

▲▼0523 代銷制服美女專題拍攝-甲山林廣告（香榭帝寶）黃琳軒。（圖／記者黃克翔攝）

▲甲山林廣告黃琳軒。（圖／記者黃克翔攝）

甲山林黃琳軒 精品氣質的公主風制服

經手「水立方」、「大華湖閱」、「松江一號苑」等動輒7、8000萬元的豪宅案，制服好看的好處，甲山林廣告專案經理黃琳軒直言，會增加很多的自信，「我本身也愛打扮，如果制服不好看，我就會抗拒穿來上班，你說是不是很重要？」

黃琳軒回憶，「曾經有一家人來看屋，其中剛畢業的小女生看到我們的制服、眼睛就冒出粉色泡泡，直嚷嚷說要來我們公司上班，後來也真的來參加受訓。」此外， 也曾有客戶成交後，想答謝她居中協調、邀請她吃飯，前提是要穿制服參加；「那天我放假、但還是穿制服去參加，但因此沒有放假的感覺。」

有別於經典的西裝反摺領的，甲山林廣告的制服採取外套領口內凹、外摺，特別在肩線呈現蓬鬆的英式氣質的公主袖，呈現更柔和的女人味，區別過度專業的世故感。黃琳軒表示：「我們這次的外套採取收斂腰線的黑色係，搭配溫暖的粉色系襯衫，對比路線加上柔和線條，不少客戶稱讚我們的制服非常有氣質。」


黃琳軒
職位：專案經理
星座：天蠍座
身高： 165公分
資歷：10年
所在建案：香榭帝寶
座右銘：人生從來都不是看到希望才堅持，而是堅持才看到希望

▲▼0523 代銷制服美女專題拍攝-創意家行銷（有仁愛）連彩彤。（圖／記者黃克翔攝）

▲創意家行銷連彩彤。（圖／記者黃克翔攝）

創意家連彩彤 學院風制服中營造創新

襯衫搭配絲巾、合身西裝外套以及鮮紅色窄裙，創意家行銷的制服呈現濃厚的學院風，也有人認為這套制服看起來像空姐裝；美工出身的連彩彤，更發揮自己喜愛改變的小創意，曾經在選舉時將裙子改成國旗、耶誕節穿上紅外套、白鬍子扮成耶誕老人，與客戶同歡，別出心裁的小設計，更讓他成為接待中心人氣最高的制服美女。

連彩彤表示，光是穿上創意家行銷的制服、就可以給子幾帶來很多自信以及好心情，就像「美少女戰士」一樣、「專業魂」上身；在他愛笑、靈活創意的「搞怪美少女」人格特質，常吸引客戶與他成為好朋友。

她回憶，去年11月24日選舉，她就在「永和苑」接待中心中與客戶一起看大選，就在紅色窄裙貼上「藍色太陽徽」、搖身一便成為行動國旗，一起吃鹹酥雞、一起為台灣加油。此外，聖誕節當天，連彩彤穿上紅色外套、扮成聖誕老公公，當天就這樣跟客人互動、分糖果，大家都覺得很新鮮，很多住戶也跑來合照。

連彩彤表示：「我想要做出不太一樣小改變，讓銷售現場可以更活潑，」 她透過排版、卡片、菜單、營造活潑的現場氛圍，讓客戶印象深刻，拉近人與人之間的距離。

連彩彤
職位：行政
星座：獅子座
身高：160公分
資歷：4年
所在建案：有仁愛
座右銘：看的見的是視線，看不見的是遠見

關鍵字：制服代銷甲桂林甲山林創意家

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