影／ 余文樂最愛「華嫂冰室」人還在排　房東開價1.48億喊賣

記者黃靖惠／綜合報導

港星余文樂最愛的港式茶餐廳「華嫂冰室」人氣餐點菠蘿包、冰花奶茶攻港星余文樂、周潤發、劉嘉玲等大咖的胃，今年3月首度登台，選在光復南路巷弄內，由於鄰近捷運國父紀念館站，一開幕就吸引藝人名人、及大批饕客爭相搶鮮，如今熱潮還未退燒，就傳出屋主委託房仲在網路出售，1樓店面近40坪，開價1.48億元。



▲華嫂冰室。（圖／記者黃靖惠攝）



「華嫂冰室」現址前租客為私立幼兒園，今年3月改由茶餐廳業者進駐，據傳港星余文樂為其中之一的主要股東，當時開幕後曾造成排隊熱潮，吸引藝人黑人陳建州、吳建豪搶嚐鮮，如今熱潮還未退燒，就傳房東委託仲介出售店面。

房仲網顯示，位於大安區光復南路段280巷內，超人氣茶餐廳「華嫂冰室」1樓店面，建物坪數近40坪，近期開價1.48億元出售，換算單坪價約377萬元，為第四種住宅區，目前由知名港飲茶承租，且面寬8米，巷寬8米，純1樓店面無地下室，緊鄰國父紀念館捷運站、延吉街等。

▼華嫂冰室。（圖／記者黃靖惠攝）



台灣房屋智庫分析師陳炳辰說明，「華嫂冰室」位於光復南路280巷弄內，店面交易開價1.48億元，換算單價300多萬元，高出以往區域成交行情，單坪110～130萬元許多，「而以該店面月租金22萬來看，對比房東喊賣開價，租金報酬率約1.7%，不算太高，所以成交價應還有空間可談。」

但陳炳辰認為，該路段不乏口袋深的屋主，持有多年，並不急於脫手，所以堅持售價高出行情，如果適時的降價到單坪200多萬元，甚至更低更親民，較有機會脫手。