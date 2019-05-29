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距國小、商圈10分鐘！　高雄透天厝整棟只賣70萬...原因曝光

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房地產,租賃,買賣,房屋,店面,戶外廣告,大型看板（圖／記者周宸亘攝）

▲屋齡、停車位等等因素都會影響到房價。（示意圖／記者周宸亘攝）

地方中心／綜合報導

高雄市燕巢區今年3月賣出一棟2層樓的透天厝，驚人的是成交價整棟只要70萬元，幾乎是附近行情的6折，這種價格讓當地居民聽了也非常震驚，因為該路段生活機能明明不錯，卻用不到百萬的價錢售出。

據實價登錄網顯示，透天厝位在燕巢和楠梓交界的鳳西巷31~60號，共2層樓約21坪，距離鳳雄國小只要10分鐘的步行時間，騎車10分鐘也能抵達大社中山路商圈，交通算是方便，行情至少有120萬元。

▲▼高雄2層樓透天厝只賣70萬。（圖／翻攝自實價登錄網）

▲坪數21坪、2層樓，卻只賣70萬元。（圖／翻攝自實價登錄網）

據了解，這物件會如此便宜不是沒原因，它坐落在狹窄巷弄中，出入口不到4公尺，一般汽車沒辦法駛入，再加上沒有停車位，車輛擺放成了一大問題。另一個主要原因是，這間透天厝已經是屋齡40年的老屋，屋況比較老舊或有瑕疵，如果住進去可能需要再花一筆錢來整修。

附近居民透露，這裡很多屋子都是被工廠老闆買來當員工宿舍，供外籍移工暫時居住，所以內部沒有特別裝修，相對之下比較簡陋。雖然房子位在的地點不錯，但未來沒有開發案，升值空間有限，而且實價登錄網上有註明此物件是「急買急賣」，也有可能是屋主急需資金，才選擇以70萬低價賣出。

關鍵字：高雄透天厝房產70萬

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