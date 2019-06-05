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新店地標「碧波白」國際級建築　狂吸台商置產動能

ETtoday房產雲

碧波白 。（圖／公關提供）

▲碧波白在這波台商回流中站穩房市浪潮，衝出銷售佳績。（圖／資料照）

房產中心／綜合報導　

中美貿易戰進入白熱化，加速大量台商回流，儘管國際情勢混沌，卻有不少專家直指：「現在開始，是台灣最好的時代！」因此令不少長年在外打拼的台商、華僑，紛紛萌生返鄉養老的念頭，這波台商回歸潮直接帶動台灣房市升溫，得邦廣告副總婁邦俊表示，329檔期後可明顯感受台商積極置產的需求，新店水岸新地標「碧波白」每週成交價可達8千萬至上億，目前全案熱銷已高達7成。

▲建案「碧波白」實品屋20樓窗外景致。（圖／記者林敬旻攝）

▲碧波白好山好水有捷運，深受退休族及台商喜愛。（圖／記者林敬旻攝，下同）

婁邦俊表示，這波台商年紀多半落在45~60歲，長年在海外打拼，打算趁這波返鄉潮回台落葉歸根。也因此，比起台北市區高密集度的豪宅熱區，更屬意好山、好水、有捷運的住宅，而風情萬種的新店碧潭更是牽動許多老台北人的青春記憶。不少已購客戶只是剛好到碧潭走走散心，就被新店新地標「碧波白」如風帆浪花般的華美外觀吸引。

碧波白的吸睛外觀正是由擅長將居住空間當作藝術品打造的澳洲PTW設計團隊所創作，加上台北101燈光設計蘭克斯及涵碧美學豪宅公設最愛的王勝正團隊等大師，共同擘劃碧潭首座結合波浪舞蹈藝術律動的建築，且室內格局方正，加上有山有水、有捷運的環境機能，吸引不少手中握有大量現金、急欲返台置產的賞屋族火速下單。

▲建案「碧波白」60坪實品屋，客廳。（圖／記者林敬旻攝）

婁邦俊進一步指出，這些台商返台的住房需求較迫切，因此多半鎖定看得到的新成屋入手，有國際級建築大師加持是助力，但更重要的是建築本身的安全性！台灣位處地震帶，建築工程絕對省不得，碧波白30層樓高的結構體全採SRC鋼骨及CFT柱，柱中灌漿最高一萬磅自填充混凝土，全棟鋼材用量高達1萬噸是一般建案的2倍，且鋼骨續接處採兩邊同時對焊，確保溫度、空氣、濕度、膨脹係數等條件相同，讓施工品質更一致，且鋼骨樑柱接合採扭力螺栓固定及CP全焊接的日式接頭，建造過程雖然費時費力卻能大幅提升住宅安全係數，加上新店地基位於岩盤上，全區無土壤液化問題，如此才算是一幢真正住得安全的良心建築。

▲建案「碧波白」實品屋。（圖／記者林敬旻攝）

▲小坪數也可規劃出極具個人風格的生活空間，相當受年輕人喜愛。

▲建案「碧波白」60坪實品屋，餐廳、廚房。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼大坪數景觀美宅可做完美規劃，享受理想生活品質。

▲建案「碧波白」60坪實品屋，浴室。（圖／記者林敬旻攝）

據碧波白銷售團隊觀察，近期購屋族多半是對在地相當有感情的老新店人，由於本案物件多元，主推二代宅概念規劃23-45坪、70-78坪，2~4房，多元產品可同鄰不同居，符合現今兩代家庭想保有各自生活步調，又能就近照應的趨勢。舉凡年紀較輕的台幹所偏好時髦的小坪數宅，或是手頭上擁有較多現金的企業富商所偏好的大坪數、高樓層的住宅，各族群都能選到自己喜歡的產品，其中也不乏許多暑期歸國度假需求的台僑、華僑等，選擇在離北市近、環境清幽的碧潭落腳，總價卻只要大安區的一半，優質的居住品質大大滿足這群貴客們的歸屬感，未來不只落葉歸根，更要落地生根為台灣整體景氣推波助瀾。

接待中心：新北市新店區北新路一段 89 號旁
官方網站：www.bmwlife.com.tw

關鍵字：碧波白澳洲PTW新店房產景觀宅

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