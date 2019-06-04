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汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

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▲▼新建案「37坪4房」的隔間引起討論。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲新建案「37坪4房」的隔間引起討論。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

記者葉國吏／綜合報導

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

網友在臉書私密社團汐止集團發文「權狀37坪扣了公設後，要怎麼隔4房？」，對此有人留言表示「3+1偽四房吧」、「設計圖通常有虛線隔出一間和室，廣告就被拿來當一房！！！」、「只能放一張床的概念」。也有網友認為，可能建商已經率先導入實坪制，如果公設、雨遮都不算在內的話，那隔四房就不意外了。

另外也有網友打趣的說「去看過香港朋友的房子後，我相信37坪扣掉公設，隔6房都沒問題」、「書房、廚房、心房、洞房」、「沒說有衛浴跟客廳啊 四房綽綽有餘」。

▲▼目前公設納入計價僅有台灣、香港及中國採用。（示意圖／ETtoday資料照）

▲目前公設納入計價僅有台灣、香港及中國採用。（示意圖／ETtoday資料照）

《ETtoday新聞雲》報導「不爽花錢買虛坪！　建商無奈說出原因」，曾有專家表示，公設比持續升高，原因仍與業者推案成本與利潤息息相關。

2018年北台灣整體大樓、華廈建案平均公設比達32.4%，若再加上約15%的附屬建物，等於宣告「室內實坪僅約權狀一半」是現在進行式，這種「要一塊，給五毛」的房市買賣問題，仍有賴官員智慧來解決。

關鍵字：新建案汐止

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