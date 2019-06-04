家裡「留100萬給買房」！他曝條件…真的置產才給　網秒吐槽：廁所都買不起

▲原PO家裡留了100萬給他買房。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人辛苦賺錢一輩子，就為了存錢買房子，有些人則是有家人資助。一名網友在PTT發文，說他問家裡有沒有留錢給他用，這一問才發現，家人說有留100萬要給他買房，但要真的去買房才會給，忍不住問「這樣給家產的方式正常嗎？」看到貼文後，不少網友吐槽，「100萬買哪裡」、「補助一間廁所，不錯了」。

這位網友在PTT的Gossiping板上貼文，說家裡資助100萬買房，「魯魯我很好奇啦！問看看家裡有沒有留錢給我用，結果說有100萬要給魯魯我買房，然後錢好像要真的去買房才會給？」讓他忍不住問，這樣給家產的方式正常嗎「有卦嗎？」

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▲網友認為，就算有100萬，還是買不起房子。（示意圖／pakutaso）

看到貼文後，網友紛紛留言，「100萬，幫QQ，買廁所怎樣」、「買間廁所都不夠吧……他們是在羞辱你嗎」、「100萬連農地都買不起」、「恭喜入手買南投新成屋」、「中南部鄉下買兩房的當頭款是OK的」、「……代表很多老人還是以為房價便宜R」、「買南迴公路之類的山上好了，好山好水」、「買塊田地搭貨櫃屋應該夠」。

也有人認為，「100萬不錯了，我裝潢跟頭期400都我跟我老婆自己付，我父母完全裝沒事」、「有資助不錯了，至少不是給一堆債」、「總比沒有好，還有在幫家裡還房貸的」、「100萬？我家一毛都不給……你很幸福了」、「有100萬去買套房自己就能少貼100萬，負擔整個大減」。還有網友狂勸，「家裡要幫頭款也不要買，買下去綁20年，然後20年後房子賣不掉」。

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