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200萬買到華美裝潢海砂屋　專家教1招開蓋瞧「素顏」

ETtoday房產雲

▲▼漏水、抓漏、壁癌。（圖／記者陳韋帆攝）

▲民眾遇到裝潢好的房子，得打開天花板瞧瞧它「素顏」模樣，以免買到漏水房子。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

新北市一名王先生花了畢生積蓄200萬元買房，等交屋後一揭開美麗裝潢，才發現買到海砂屋，對此房產名嘴Sway表示，只憑感覺會買到恐怖屋，尤其是裝潢好的房子，更得打開天花板瞧瞧它「素顏」模樣，以免買到漏水房子、或是漏到天花板長30公分鐘乳石的房子。

Sway在《Sway房市觀測站》發文指出，憑感覺買房的下場是遇到恐怖屋，如果遇到裝潢好房子、卻不認真看屋，誰會知道這是海砂，更反問「看屋時都不打開天花板來瞧瞧素顏嗎？」

他表示，購屋者遇到剛裝潢好要檢查內裝大多嫌麻煩，或不知道該怎麼做？其實無論新舊房屋都要好好檢查。如何檢測呢？

以檢查廁所、廚房為例，他舉例，最好站在馬桶、流理台前，打開維修孔檢查，如果沒有維修孔，之後重新裝潢，必定要做1個，因為有水、有地震，時間到了就會漏，就需要維修孔來修理。

以檢查客廳、臥室等地方，他建議，最好拿著手機、推開燈具伸入上方照拍，才能確定有無漏水、管道有沒有密封好、排氣有沒有通往外面、是不是海砂爐渣屋、有沒有蟑螂老鼠大便屍體，或者是確認天花板材材質等。

他表示，有時候意外一看，可能發現水管亂接管，或者建商灌漿時偷工減料，導致混凝土版底充滿檳榔盒、保險套、保力達、手套等雜物。

他曾經揭蓋後看到鐵板承受漏水、甚至滴漏糞水，也曾遇到天花板漏水、漏到長出30公分的鐘乳石，或是有鳥屍體在通風口，不僅如此，假通風管道更是不計其數，千萬別只看表面美麗的裝潢。

關鍵字：Sway房屋海砂屋裝潢買房

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