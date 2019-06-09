年收130萬！他考慮豐原「16坪2房預售屋」600萬起跳　神人勸：別只看帥馬

▲原PO目前存款有百萬，想在豐原買房。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人辛苦賺錢一輩子，就為了存錢買房。一名網友貼出自身條件，問其他人「這樣條件是否該買房？」透露他的家庭年收130萬、存款有100萬，目前1年約能存50萬左右。原PO表示，他在豐原看的房子都要600～700萬元，好奇到底應該要繼續租屋，還是買預售屋。貼文吸引其他人回應，認為原PO可以改考慮中古屋。

這位網友在《Mobile01》論壇上貼文，想問「這樣條件是否該買房？」接著列出自身狀況「家庭年收130萬、存款100萬、以目前1年可存50左右」，現在一家人則是租12000元的房子，「2房、室內16坪，2大1小 」。原PO接著說，他在豐原看的房子，2房1車位都要600～700萬元，室內大概是15坪，最後忍不住問「繼續租下去、還是買預售屋呢？大家會怎選呢？」

看到貼文後，不少人勸他別考慮新房子，「你可以不要買新的」、「房產網有400萬有找……且在豐原的大樓（3房），為什麼你眼中就只有6-700的才叫房子呢」、「先買中古屋，等存款多一點後再換好一點的」。也有網友認為先存錢，「其實還要看自己的人生規劃，或是有沒有急迫性，如果目前沒有買房迫切需求的話，就用時間等待換取價格吧」、「多存2年再買，不論自備款或是裝潢費用都會更充裕」。

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▲原PO家中是2大1小，目前是租房狀態。（示意圖／Pexels）

還有人說，原PO可以直接買房了，「樓主的條件打趴一群人了，是我的話我會選擇買房，有時候一個歸屬感跟幸福感，是再多錢也買不到的」、「建議可以直接看房了，以房價700萬來說, 中古屋頭期約200多，現階段會吃力點，但是預售屋則沒有此限制。貸款30年每月本+利大概跟你租屋價格差不多」。

有神人則是直指出問題，「你的收入跟存款都不足，建議還是考量中古屋優先，豐原地區的20年中古屋，2房約400萬、3房約550萬」；並說很多房東最喜歡原PO這種人的想法，「你目前租的房子絕對是20年中古2房，為何你願意花12000元租它？卻不願用400萬買它？」

神人建議他，如果用100萬當頭期、300萬貸款30年期，每月本息不到11000元，「很多人都有這樣的問題，眼中只看得到新屋、買不起，然後花租金租舊屋，等新屋下跌」。

▲神人勸原PO可以買中古屋。（示意圖／pixabay）

看到回覆後，原PO則表示「現在是4、5年的房子，12000含管理費沒車位，老婆覺得還可以」，他也想說買房當存錢，不考慮舊大樓是因為之前地震關係，「有看了幾間預售，次臥放雙人床後幾乎沒啥空間了」，直呼買預售可能兩頭燒、中古屋又有地震疑慮。

神人看到原PO的疑慮後，則認為「700萬，室內15坪的2房，很難住。缺點有下：1.一家三口空間不足。2.只有一個廁所，很不方便。3.貸款600萬下去，每月可支配所得大幅減少」，也說他不會花錢租房給別人賺，寧願買室內30坪上下的中古三房，「優點有下：1.可以馬上住，省下12000元租金。2.總價不超過600萬，貸款額度也較少。3.室內空間充足，就算生二寶也不用擔心」，最後勸原PO「要先騎驢，才能找馬，不要眼中都是帥帥的馬」。

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