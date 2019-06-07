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3樣天然食材清潔法　5廚具髒污神還原

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▲▼5種廚具清潔方法。（圖／信義房屋提供）

▲5種廚具清潔方法。（圖／信義房屋提供）

記者郭芳如／台北報導

常常在賣場的清潔用品區來回徘迴很久，眼看著有強調各種不同功效的清潔劑，卻不知從何挑起，最後卻是以價格牌上的折數來決定嗎？對此，信義居家提出5種廚具的清潔方法，只要使用在家隨手可得的檸檬、鹽巴與小蘇打，就可做出與市售清潔劑相同功效，又較天然的方法清除污垢!

電鍋
方法一：蒸檸檬片
1. 把約5顆檸檬切半後，放入電鍋
2. 再加入一半的水量，蒸煮10分鐘。
方法二：水煮檸檬酸粉
1. 拿起電鍋內鍋，倒入3杯水於電鍋中，再加入約3茶匙的檸檬酸粉
2. 打開電鍋開關，加熱1小時;鍋內水放涼不倒掉，再用菜瓜布刷洗就可以囉!

快煮壺
方法：水煮檸檬酸
1. 先將水注入滿水處並且加熱沸騰
2. 倒入檸檬酸並蓋上瓶蓋，放置1~3小時讓水垢充分溶解
3. 將瓶中的汙水倒出，再次注入清水充分清洗

削皮刀
方法：小蘇打粉浸泡
1. 準備一鍋水，倒入2茶匙的小蘇打粉，放入削皮刀浸泡5分鐘
2. 用牙刷沾小蘇打粉刷洗，就能將削皮刀縫隙沾黏的殘渣污垢去除
（若沒有小蘇打粉，可用牙刷沾牙膏刷洗）

▲▼5種廚具清潔方法。（圖／信義房屋提供）

▲小蘇打粉示意圖。（圖／信義房屋提供）

玻璃杯
方法：檸檬刷拭
用擠過的檸檬刷拭、再用清水沖洗，就可以恢復玻璃杯的光亮;高腳杯杯腳的部分，則可以用舊牙刷刷拭。

馬克杯
方法：抹粗鹽
馬克杯常因為裝咖啡或茶飲，產生一圈黃色茶垢;抹一點粗鹽在茶垢上、然後用海綿刷拭，就可快而有效的去除茶垢。

▲▼5種廚具清潔方法。（圖／信義房屋提供）

▲馬克杯示意圖。（圖／信義房屋提供）

關鍵字：信義房屋檸檬粗鹽小蘇打粉

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