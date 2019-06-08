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仲介加入環境復育 打造宜蘭生態「濕」樂園

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▲▼宜蘭濕地。（圖／東森房屋提供）

▲宜蘭濕地。（圖／信義房屋提供）

記者郭芳如／台北報導

「明年這個時候，當你們回到宜蘭時，就可以看到溪水裡飄著一株又一株的野菱，這是屬於你們的功勞，因為你們的努力，讓風箱樹、水蓑衣還有野菱，又能回家了。」台灣濕地保護聯盟宜蘭辦公室常務監事邱錦和，黝黑的臉龐開心、又激動地向信義房屋志工們道謝。

台灣濕地數量最多的城市位在宜蘭，等同是濕地生態的寶庫。可是在2001年時，宜蘭的濕地，卻好幾度面臨失手的危機。而濕地復育計畫的靈魂人物邱錦和，帶領著信義房屋志工們進行「社區一家幸福行動計畫」，進一步認識濕地、傳承環境保育的觀念。

這天，一同與信義房屋同仁們，參與志工活動的信義房屋執行協理張登來說：「宜蘭好山好水，殊不知在如此美景的背後，卻有這麼多不求回報的人，他們默默地為生態保育付出心力，也因為有他們的努力，才能保有這塊美麗淨土。佩服台灣濕地保護聯盟宜蘭辦公室的所有工作人員，願意付出自己的時間，從事無給職的生態義工，只為了留給宜蘭，也留給下一代，一個生生不息的自然環境。」

志工們挽起袖子，在與人齊高的草叢間穿梭，種下一棵棵風箱樹。信義房屋經理張家銘說:「今天能夠替宜蘭、台灣生態盡一份心力，心中既感慨又感動。感慨的是，台灣這片土地長期被人忽視，需要大家注入更多的關心；感動的是，有如邱錦和老師這樣的人，願意替台灣守住最珍貴的自然資產。一個人的力量雖小，但結合起來卻可以影響大環境。」

最後到了活動的尾聲，工作人員們拿出一顆顆黑色有如菱角狀的果實，那正是野菱的種子。邱錦和說，過去濕地裡到處充滿這種野菱，有了野菱的存在，水雉就有地方棲息，在這裡產卵、孵蛋，濕地才能擁有更豐富的生態。希望透過今日的志工活動，讓大家感受到，要做復育野菱其實很簡單，只要讓野菱的種子「拋擲」到濕地，等來年春天，回到宜蘭，便可以看到水面漂浮著茵綠的野菱，或許還可以看到水雉在濕地旁散步、覓食，那般美好的自然景象。

關鍵字：信義房屋社區一家濕地宜蘭

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