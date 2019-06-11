尪洗衣！「瓶蓋一起攪」效果啵棒　她讚好市多潔淨神器…網推爆：長知識

▲原PO說，瓶蓋丟烘乾機也OK！（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／綜合報導

豬隊友洗衣服，竟然有大發現！一名人妻表示，近日老公在洗衣服時，突發奇想把洗衣精的瓶蓋丟入洗衣槽裡，本以為洗完衣服後，瓶蓋可能四分五裂，殊不知不僅沒變形，還可當作洗衣球使用，她忍不住打趣老公「大概是懶人的求生能力吧！」隱藏功能曝光，引發大批網友讚爆「學到一招了！」、「原來可以這樣...每次蓋子跟手都沾的都是」。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》笑稱，最近買了汰漬護色洗衣精回家，老公的懶人癌發作，好奇把瓶蓋丟入洗衣機一起洗，沒想到效果格外驚奇，「發現完全不沾手的出路」，否則每次倒完洗衣精，還要特地洗杯蓋跟洗手，其實也浪費珍貴的水資源。

更狂的是，杯蓋被洗衣機攪了老半天居然完好如初，原PO驚呼，「這個杯蓋洗脫烘的也沒問題喔，不會變形！」這篇實用文掀起網友關注，有專業網友表示，瓶蓋可一兼二用當作洗衣球，「我已經行之有年了，非常好用，而且衣服不容易打結」、「這個去襯衫黃垢有效耶～」、「我也會把裝洗衣精的瓶蓋一起放在裡一起洗，不過我會放在洗衣袋裡面」、「在美國都是這樣做的啊」、「多年前的蓋子上還有一個滾球，可以把洗衣精滾到衣物上髒的地方」。

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▲網友長知識了！（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

不過有其他網友透露，瓶蓋容易破，「我以前也丟進去過⋯幾次就破了！不建議丟進去捏」、「久了之後瓶蓋會裂開」、「我老公也是這樣，但是久了會破啊！洗衣精還有哇！怎麼辦！只能拿下一瓶的蓋子來用！」、「蓋子沒破，衣服破一堆」。

▲有人也推另一款洗衣精，藍色杯子也可當洗衣球！（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

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