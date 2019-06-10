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除了刷牙還有這些用途　8招牙膏清潔術必學

ETtoday房產雲

記者郭芳如／綜合報導

牙膏可以清潔口腔、保護牙齒防蛀之外，其實也是一種打磨劑，在生活上有許多實用的用途。對此信義居家提出８招萬用牙膏清潔術，快找出藏在家中抽屜的旅行用牙膏試試看吧！

第一招、擦手機螢幕
信義家居表示，手機螢幕上容易沾染指紋、油脂，只要利用牙膏，就能輕鬆清潔螢幕。

▲▼8招萬用牙膏清潔術。（圖／信義居家提供）

▲利用牙膏清潔手機螢幕。（圖／信義居家提供）

第二招、清潔熨斗、水龍頭
家中熨斗或水龍頭的金屬表面，長期使用會產生一層淡淡的水垢，只要擠一些牙膏，再用牙刷跟乾布來清潔。

▲▼8招萬用牙膏清潔術。（圖／信義居家提供）

▲牙膏輕鬆去除水龍頭水垢。（圖／信義居家提供）

第三招、牆上塗鴉
小孩留在塗鴉或移動家具摩擦產生的痕跡，只要將牙膏塗在布上，來回擦拭，即可去除。

▲▼8招萬用牙膏清潔術。（圖／信義居家提供）

▲牙膏去除牆上塗鴉。（圖／信義居家提供）

第四招、去杯垢
牙膏也有磨砂效果，可輕鬆去除馬克杯上的咖啡與茶垢。

▲▼8招萬用牙膏清潔術。（圖／信義居家提供）

▲牙膏污垢清潔術。（圖／信義居家提供）

第五招、清潔車燈
機車或車子的頭燈常有一層汙垢，可利用布沾些牙膏來回擦拭，去除污垢。

▲▼8招萬用牙膏清潔術。（圖／信義居家提供）

▲牙膏車燈清潔法。（圖／信義居家提供）

第六招、刀具清潔
信義居家表示，可用於削皮刀等家家必備的刀具上，擠一些牙膏，就可安全地完成清潔，不怕割傷手。

▲▼8招萬用牙膏清潔術。（圖／信義居家提供）

▲安全刀具清潔。（圖／信義居家提供）

第七招、家電外殼
家中的家電外殼，如風扇、遙控器等，也可以利用牙膏做清潔。

▲▼8招萬用牙膏清潔術。（圖／信義居家提供）

▲牙膏家電外殼清潔。（圖／信義居家提供）

第八招、冰箱邊條清潔
信義居家表示，平時清潔維護好冰箱邊條，冰箱邊調適冰箱保冷的重要角色，因此依定要好好維護。

▲▼8招萬用牙膏清潔術。（圖／信義居家提供）

▲牙膏清潔冰箱邊條。（圖／信義居家提供）

關鍵字：牙膏牙刷清潔信義居家車燈

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