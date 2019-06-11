▲過敏原再見！3招拒絕塵螨伴入眠。（圖／信義居家提供）

記者郭芳如／綜合報導

在家時，皮膚總是莫名地感覺到搔癢，或是感冒咳嗽總需咳很久才會好嗎?有時候魔鬼藏在細節處，家庭主婦們都知道，「塵螨」是用肉眼看不到的，喜歡生長在床墊、枕頭、地毯等地方。而最近天氣雨下個不停，這樣的溫度、濕度正是「塵螨」的黃金生長期。對此，信義居家表示：「塵螨主要以人或動物的皮屑、指甲及毛髮為主食，且大約有90%以上的氣喘患者對塵螨過敏。」建議媽媽們採取以下3招，來減少室內塵螨的數量，拒絕塵螨伴入眠。

第1招、使用吸塵器、除螨機清除塵螨

使用除塵螨機清除床墊、棉被及枕頭上的塵螨。亦可以將絲襪套在吸塵器吸嘴上，消除灰塵及塵螨。

▼過敏原再見！3招拒絕塵螨伴入眠。（圖／信義居家提供）



第2招、注意寢具清洗頻率

每隔1至2周清洗寢具，並以55°C熱水清洗、烘乾或曬太陽。在曬太陽時，利用衣架撐開棉被，加速晾乾速度。

▲過敏原再見！3招拒絕塵螨伴入眠。（圖／信義居家提供）

第3招、使用空氣清淨機

使用空氣清淨機，清除包塵螨、花粉、黴菌等過敏原，並有效去除空氣中異味。

▲過敏原再見！3招拒絕塵螨伴入眠。（圖／信義居家提供）



3個清潔小訣竅

一、在打掃時戴上口罩、著長袖衣物，以降低接觸、吸入塵螨的機會。

二、定期清洗、更換空氣清淨機濾網，以避免濾網堆積。

三、可使用絲襪或橡皮筋，增加衣架阻力，防止棉被位移。