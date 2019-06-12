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房客彈兒歌！下班累癱「魔音傳腦＋狂碎念」她住2樓崩潰　房東：還好啊

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▲▼ 鋼琴,噪音。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲房客彈兒歌，惱人噪音讓原PO大崩潰！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

俗話說千金難買好厝邊，然而租屋遇到壞房客，卻只能自認倒楣？一名女網友苦訴，住家一樓是音樂教室，隔壁房客每天都會在樓下彈兒歌，魔音傳腦讓人超崩潰，且向房東抗議後，對方態度更加惡劣。

女網友在抱怨，才換新租屋處5個月，就被房客的魔音鋼琴聲搞到想搬家，日前房東表示，平常學生練到晚上7點就會結束，怎料最近隔壁房客都會跑到樓下去練琴，彈到8至9點仍不罷休，讓她相當崩潰。

原PO痛罵，上班累得像狗一樣，回到家只想放鬆身心，然而隔壁房客卻彷彿彈上癮，「每天彈兒歌斷斷續續的琴音，還會自己在那邊碎碎念說這邊要怎樣那邊要如何…」向房東太太抗議後，卻只換到一句話「9點之前（彈琴）都還好啊？」

不僅如此，房客態度也180度大轉變，本來口氣溫和有禮，最後碰面乾脆不發一語，完全不屑一顧，原PO氣得牙癢癢直呼，我相信房東太太是有告知她的，但是對方還是那麼故意，「明明有可以關門的琴房，她就偏要在樓梯旁的練習，她的理由是她上課就那臺，練習也要那臺…」

愛莫能助之下，原PO只好在《Mobile01》宣洩情緒「想在自己的房間安靜休息，為什麼那麼難？」網友看完文章後，也用親身經歷安慰，「我家對面有人會吹喇叭，已經有七八年了…我們陪著他進步，以前覺得吵，現在覺得還不錯」、「我家隔壁第二間，冷氣一開，我就開始被吵了，說了也沒用，請環保局前來勸說也沒用，還跑來跟我嗆：覺得吵，你就搬家！」、「我家對面每天都唱詩歌，請問會如何？後面彈胡琴，每天咿咿呀呀，要是你可能會崩潰，不要覺得眼睛只看好看，耳朵只聽好聽，把心放下 一切都是美好！」、「我這邊是小星星、聖誕老人、王老先生有塊地還會彈錯，常常斷斷續續」。

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▲▼房客彈兒歌！回家累癱「魔音傳腦＋狂碎念」她住2樓超崩潰　房東：還好啊（圖／翻攝Mobile01）

▲網友勸快搬家吧！（圖／翻攝自Mobile01）

另一名網友以過來人經驗分享「每天凌晨5點，小狗準時開叫！1年365天，起碼叫300天以上，反應狗主人，理都不理你，最後不定時報警處理，只能短暫安靜幾天。最近是沒在叫啦，有次和鄰居聊天，這才發現報警的不只我一個，很多人都報警過。」

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關鍵字：房客彈鋼琴房東兒歌搬家租屋

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