建設帶動　台中北屯、海線成為增值潛力區

圖、文／企劃特輯

大台中在重大建設帶動下，今年以來推案從74號快速道路、捷運綠線沿線的屯區，逐漸延伸至海線的三井OUTLET周邊，甚至吸引遠雄、長虹、達麗等南北指標建設進駐推案，房價1字頭起跳，成為首購族一圓成家的優選購屋區。

台中北屯區交通利多話題不斷 躍升第一大人口區

北屯區是台中市人口最多的行政區，過去在重劃區充沛土地供給下，低總價一直是最大賣點之一；不過近5年交通建設（74號、捷運綠線、台鐵高架捷運化）持續完工，讓台中市推案集中於北屯、太平、大里等區段。其中擁有3項交通建設的北屯區，更成為建商關注焦點。特別的是，當台中市房價來到3字頭均價，機廠捷運特區、單元12周邊仍然可以找到25萬元上下的住宅產品。

捷運綠線通車、Costco二館進駐 帶動北屯機捷特區後勢持續看漲

屬於機捷特區的「達麗居山」、距離捷運G3舊社站及未來的costco二館約300米，鄰近台鐵松竹站，千坪社區規劃504戶住家及14戶店面，集結品牌、規劃與地段優勢，在第一期開賣就迅速賣破9.5成，店面14戶也當天全數完銷。

另外該區域的和峻建設於近期即將推出「松竹領航」，位在機廠特區商2用地，是目前進駐機捷特區商2用地的第一個建案，該案分為兩區，松風館及竹月館，兩區合計住家428戶，店面13戶；目前該案正在潛銷中，預計6月底正式公開。

台中首座三井outlet落腳海線！觀光、人潮、商機不斷

此外，海線地區在三井OUTLET PARK進駐加上捷運藍線計劃通過，透過交通串連，結合產業與觀光，海線發展更加蓬勃。工業區人口集聚效應吸引遠雄、營建股王長虹共同進駐清水地區，讓該區成為目前少數1字頭的推案區。

近期海線地區最受矚目即為「長虹天擎」，是區域唯一高層建築，耐震7級，也是長虹建設第一個進駐台中的造鎮大案。佔地2169坪、合計607戶，共分三期推案，4月公開後短短兩個月內便創下一期即將完銷的佳績。而近期海線「聯悅聚」規劃特殊，規劃設計跳脫於區域首購產品，具指標性；全案以書店級的閱讀空間、豐富的才藝空間形塑中部少見的「書香宅」，每坪開價16萬元起。

在地建商深耕海線 持續看好港區利多及未來發展

此外，包括在地建商磊金建設的「牡丹雅築」，為期望能夠替更多首購族一圓「別墅夢」，用心規劃打造千萬元有找的透天別墅案，地坪21～46坪，建坪52～67坪，規劃主力總價998至1300萬。

另在海線耕耘近30年的茂美洋建設機構，繼「齊美」案熱銷之後，也即將於大肚瑞峰國小附近推出千坪造鎮的2-3房產品，打造日系休旅宅氛圍及優質的配備規劃，吸引許多在地客層及科學園區族群關注。