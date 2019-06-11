好友「合租家庭式」容易鬧翻！苦主曝主因：永遠有果蠅在飛

▲假日一起在家放鬆聊天，是三五好友合住時的優點之一。（示意圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

下班下課和好友坐在客廳喝酒聊天、或是追劇打遊戲，絕對是很多人心目中和好友合住的夢幻場景。不過現實和想像還是有落差的，有網友詢問「和好友合租是否很容易鬧翻」，底下釣出超多苦主抱怨，不過也有人幸運遇到好室友，打算繼續續約同住。

一名獨自在外租房生活的網友，在PTT女孩版上發文，他表示自己大學時常聽說，一群好朋友如果合租一間家庭式的房子，最後都會因為生活習慣、衛生環境等因素鬧翻，想詢問事實是否真是如此。

對此有苦主現身說法，表示家事清潔工作沒有分配好的話的確蠻容易吵架的，「各種家事沒有輪班的話會變成一個人在做，然後就等著吵架或是大家一起擺爛」、「水電就有得吵了，還有倒垃圾的問題」、「垃圾永遠有果蠅在飛」、「好像有欸，我看我朋友住雙人房，但從不一起上課回家，吃飯也各自吃」、「鬧鐘響整個早上不按掉、偷吃東西都遇過」、「室友照三餐問你在幹嘛，還不鬧翻嗎」、「一定有一方特別容忍另一方，某天就會爆發了」。

▲環境整潔和垃圾處理似乎是許多人會爭吵的點。（示意圖／記者季相儒攝）

雖然眾多案例讓人感覺「合住最終會走向絕交一途」，但也有人幸運遇到合得來的室友，甚至還搶著刷廁所，「還好吧！住兩年惹打算再一起找下一間」、「不一定吧，我就沒看過鬧翻的」、「我最喜歡刷廁所紓解壓力，但我大一二時幾乎很少刷到，都被室友們刷走了，可惡」、「我們感情很好，畢業後也還會連絡」。

另外也有人理性表示，連家人都會爭吵了，即使再熟、再了解彼此的朋友多少一定也會起爭執，建議住一起前可以好好把彼此的地雷都說出來，並且訂定好生活公約和罰則等等，問題或許就會比較少。

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