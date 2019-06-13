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開門見廚房破財！客廳「沙發靠背」事業衝天　命理師曝放OO：權位力量UP

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▲客廳風水大解密！（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同）

網搜小組／綜合報導

客廳是全家人互動最頻繁的地方，若想讓家庭更和諧，房主人事業往前衝，居家風水很重要！命理老師蔡上機表示，家裡大門打開，只能看到客廳，絕對不能看到廚房，否則財庫恐失守。

蔡上機表示，大門打開來後，不能直接看到「灶、床、餐廳」，因古人流傳，灶代表財庫，通常家裡的錢就留不住；若直接見到房間，就意味著沒有隱密性，因此踏進家門，只可以看到客廳。

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▲▼開運DIY！客廳「沙發靠背」事業發大財　命理師曝放OO：權位力量UP（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同）

由於客廳代表家裡主人的權力地位，蔡上機說，一定要擺一組安穩的沙發，且必須靠背，「主人在職場上、家裡地位才不會沒有後靠」，會有一股支撐的力量，推動事業上的發展。值得注意的是，沙發旁可擺放燈光，蔡上機強調，「燈光會加強富跟貴的力量」，讓整個權位力量提升。

至於客廳的擺設，蔡上機提醒，若裝飾品為刀劍、神猛獸等，「刀口與嘴巴一定要朝門口外面出去」，若神獸嘴巴有開口，可塞錢封住，「給牠吃錢不要咬人。」最後鏡面設計部分，因鏡子有禁忌，蔡上機建議，「一直線所照射的地方，不可照射到任何門跟窗、戶外空間」，否則容易把外煞拉進到屋內。

▲▼開運DIY！客廳「沙發靠背」事業發大財　命理師曝放OO：權位力量UP（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同）

▲▼開運DIY！客廳「沙發靠背」事業發大財　命理師曝放OO：權位力量UP（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同）

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關鍵字：風水客廳沙發開運幸福空間

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