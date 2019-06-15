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狂看100間宅！長輩拿羅盤「方位錯1度」打槍　男掏錢買房被唸爆：快瘋了

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▲▼ 買房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO買房被唸爆，直呼快搞瘋了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

買房是人生大事，但面對長輩滿嘴風水禁忌，反讓年輕人不敢買！一名男網友抱怨，看了上百間房子，老人家卻雞蛋裡挑骨頭，連方位角度錯了1度都不行，最後好不容易看中一間美宅，出價後又被長輩嫌貴，他氣得直呼「搞得快瘋了！」

一名男網友無奈透露，近一年已看上百間房子，已看到欲振乏力，長輩卻處處挑毛病，最後索性挑了幾間喜愛的美宅，再帶家人去品味鑑賞，怎料他們不看格局只看風水，深信兒子的八字只能住面朝南方的房子，「他們通常會站客廳中間，羅盤貼牆壁看角度…那就得正南0度、正負45內」，若是46度就立馬Say No！

原PO說，長輩禁忌一籮筐，就連住家旁邊有斜的路下來，認為「將來升官會被壓死死」，打槍第二次；若打開門大門，看到對面戶大門，也是打槍；打開門很快就看到牆壁，還是打槍，搞得他精神崩潰。

正當想要自我放棄時，原PO終於看到一間符合長輩條件的房子，他開心向屋主出價後，長輩卻在一旁碎碎念「你出價出高了、買貴了！」更崩潰的是，原PO每出一次價，長輩總有說不完的意見跟想法。

然而原PO卻敢怒不敢言，只好心裡咒罵「我付的錢關你啥事啊！」更何況老人家根本不知週邊房價行情，也不會用電腦查實價登錄，「我都不知道他們價格尺哪來了？搞得我買個房快瘋了！」束手無策之下，他只好在PTT求問，「買房要怎麼說服長輩？」

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▲▼狂看100間宅！長輩拿羅盤「方位錯1度」打槍　男掏錢買房被唸爆：我快瘋了（圖／翻攝ptt）

▲網友建議，買完再告知長輩！（圖／翻攝自PTT）

網友看完文章後，紛紛瞠目結舌回應「跟我爸媽一樣，後來就直接買了，不跟他們囉嗦」、「這種時候就是要心一橫，不要給他們情緒勒索」、「我買房的時後沒有任何人知道，連老婆也不知道， 交屋完的時候才帶她去看！」、「我買兩間都簽完約才告知！免得麻煩」、「長輩直接跳過，才買的到房」、「成交再講，要不然一輩子買不到他們滿意的房子，又不是他們要住，錢也沒幫忙出，少在那雞雞歪歪」。

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關鍵字：長輩買房看屋風水房價

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