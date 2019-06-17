工人墜樓亡「遺體經過家中運出」　她控花480萬買到凶宅判決出爐

▲吳女說，和對方簽約時，並沒想到遺體借道一事，不是要故意騙對方。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

社會中心／綜合報導

宜蘭縣一名蕭姓女子以480萬元購買一處房屋，事後得知曾出過事，質疑買到「凶宅」，氣得控告吳姓女屋主詐欺取財罪。但法官認為，該處曾發生工人墜地意外身亡，遺體從該屋「借道」經過運出，並非一般所稱的凶宅，因此判吳女無罪。

判決指出，吳女2016年12月以350萬元買入房屋，於2017年6月以480萬元賣給蕭女。她堅決否認有詐欺取財犯行，指對方買房時並沒說「要乾淨，沒有死過人」；她和對方簽約時，沒想到遺體借道一事，不是要故意騙對方。

該大樓李姓前主委證稱，事發約10年前，警方到場找工人時，工人已去世可能7天，因天氣冷沒有臭味，員警借用該屋抬出遺體，事發後幾天有人來招魂。

▼法官認為，遺體借道並非一般所稱的凶宅。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

宜蘭地院法官認為，工人墜地死亡位置並非在房內而是在屋外，且非凶殺或自殺死亡，而是意外死亡，遺體借道並非一般所稱的凶宅，也非現況說明書「曾發生凶殺、自殺或非自然身故等因素致死或求死行為，並致死等情事（如跳樓死亡）」的必要說明事項。

法官認為，吳女買房時，價格確實有較低於市價，惟影響價格因素不止一端，包括屋況、賣方財務狀況及意願亦使其價格拉低，尚不能以遺體借道已使被告以交易行情的7折買入。

法官表示，吳女買房後尚花費百萬元進行重新裝潢、購買傢俱、油漆、電力設施等房屋改良，她轉賣此屋給蕭女，即無何獲取不當暴利可言，因此判吳無罪。全案可上訴。

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