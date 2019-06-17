反送中重創香港世界第一房價？！　港政府延後535億土地招標

▲香港反送中示威，6月12日罷工罷課大遊行。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

被認為是世界第一高的香港房價近來5月再度攀上歷史新高，根據中原城市領先指數（CCL）數據顯示，香港房價已突破去年8月最高紀錄，不過爆發反送中遊行後，香港政府延後價值約17億美元（約新台幣535億元）的土地拍賣，顯示當地緊張的政治局勢，可能已對世界上最昂貴的房地產市場產生影響。

彭博社報導，香港當局13日延遲九龍區一塊住宅用地的招標案，該價值估計可高達17億美元，雖然當局表示，招標延後是因為受到反送中活動的抗議人潮影響，但許多分析師認為，背後可能潛伏更多考量因素。

房地產機構萊坊(Knight Frank LLP)執行董事湯瑪士林(Thomas Lam)表示，「可能因為近來貿易戰和社會運動，當局擔心投標人數量、投標金額和政府收入會因此受到影響」，為了不讓招標案血本無歸，才會決定延後，若只是因為地點受到抗議活動影響，官員很容易可以做出其他安排，例如可以將招標案改到北角的辦公室，該地區附近並沒有反送中活動。

還有證據顯示，一些開發商已在承受市場寒意。香港高銀金融(Goldin Financial Holdings Ltd.)11日主張退出一項價值14億美元的土地競標，理由為「受到最近社會矛盾以及經濟不穩定風氣影響」，不過主席潘蘇通不同意董事會決定，認為香港的抗議活動不會影響到房市。

報導中還指出，香港對房地產永不滿足的需求，目前為止已受升息和中美貿易戰緊張情勢的影響，讓香港人所能負擔的購屋能力已是世界上最低，再加上12日所爆發的反送中衝突，警方與抗議者之間的混亂也顯示出社會結構的分歧，持續的動盪是否會再導致反彈，仍待後續觀察。

▼有專家認為，香港當局因為擔心抗議活動影響房市，才會選擇延後招標。（圖／示意圖／達志影像）