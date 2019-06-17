年存24萬！30K小資女求救「死薪水買房方法」　網中肯推關鍵第一步

▲不少人都想擁有一間自住宅。（圖／翻攝自pixabay）



網搜小組／綜合報導

一名女網友上網請益「死薪水買房方式？」，提到自己領3萬元，一年最多可以存24萬元，但因家中因素，必須靠自己買房，包括頭期款也要自己準備，因此有2個想法請問網友，應該該存頭期款買房？或是買小套房租人來加速存錢？PTT鄉民紛紛留言給意見，但也有人點出最關鍵的「第一步」。

女網友10日po文請問廣大鄉民，「請問各位前輩，目前月薪30K，年終固定大概4萬~6萬間，住家裡，每個月可存12~15K，年終全存，年資最深的同事薪資是35K，年終大概10萬吧！如果要憑一己之力買房是不是不太適合……？」

她表示，「家中也無法提供頭期款。目前的想法有2個方向：1.繼續存到頭期款足夠買房，但一買下去口袋就歸零……貸款額度在400萬是月薪還能負擔的，2.先買間200萬左右的小套房來租人，加速存錢的速度。」她說，如果不買房，租房目前觀察到的是不租老人，退休後很怕沒有收入，所以想趁早打算。

女網友坦言，因為家中兄弟陸續結婚、生子，父母僅能提供家中的兄弟頭期款，加上房子以後傳子不傳女， 因此要準備自己哪一天老了，或有一天被趕出去時有個棲身之所，「房子不用太大，最大2房就好，買在台北好像不太現實，目前看起來要買到桃園去了，工作沒意外的話，可以一直做到被強制退休。」因此請問哪種買房的方式比較好？還是有其他的推薦方式？

其實在台灣，像女網友這樣的案例不少，熱心鄉民們看了此文也一一建言，「先1，存多一點再買」、「套房要看區域，不見得能賺錢」、「2應該ok吧，貸30年，可以負擔300~400萬」、「妳的想法是對的，首購舉債能量丟在那邊不利用是浪費挑好租，不要買貴，確認當地發展出場價格不要賠」、「1或租吧」、「2到最後會賠售」、「2+不附家具就租便宜一點，妳附家俱後面真的毛一堆，附太爛不堪用，附太好，房客不愛惜，成本也高」。

但也有人不建議買房，「不要買房，妳這種薪水，一買下去就全被卡住了，生活幾乎沒有品質，還有可能為了房貸跟男友吵架，不如把錢拿去投資股票。有多少錢做多少事情，不要別人買房妳也跟著買房」、「不建議買房，買下去一輩子就剩那破爛房，多出去走走，人生只有這樣真的很可憐」、「年收40萬要優先考慮的是換工作吧？目前存款速度拿來買房只是讓自己被房貸榨乾，而且連換更好工作，中斷收入都沒本錢」、「是做公職嗎？」、「大部分人買房是夫妻一起買的，獨自一人本來就很困難」。

▲小資族如何買房，是許多人的疑問。（圖／翻攝自pixabay）



也有人分享類似原PO條件的買屋血淚史，「我朋友一個女生，也是跟原po差不多，後來硬要買，在預算限制下妥協，買了一間中和某大賣場那棟的套房，後來交屋後才發現，問題一大堆」、「我同事之前有閒錢跟親戚合資跑去買桃園，總共買了4間1、2樓，結果到現在3年多過去了，只有一間一樓租出去= =」、「我條件跟你差不多，月薪多妳一點，硬擠出第一桶金，現在很掙扎要不要抓個大概400的貸款咬牙買下去，只是買下去之後真的就被貸款卡得死死死了，連工作都不能有任何差池，身體健康也是」。

不過，網友們認為最安全的買房第一步方式應該是，先存到100萬頭期款，「頭期沒100萬買不了房的，有100萬後才能思考怎麼買。妳先努力湊足100萬頭期再說，後面的房貸只需要擔心成數」、「錢存夠200萬再來想，熬個10年存200萬，買下去還30年，要工作到幾歲？」、「你一年可以存個快20萬的話，熬個10年就有頭期了，也許如果有適當理財說不定可以更快」、「你不要急著買，先累積好頭款」、「有多少條件做多少事，等有頭期後，再看當時房市如何吧，如果不排斥蛋白區，淡水、八里、樹林、三峽、鶯歌或桃園等可以壓在550萬以下，坪數差不多20坪，我認識有幾個是這樣」。