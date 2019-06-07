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頂到天！香港房價世界第一「再創史上新高」平均3782萬　台網友：太苦了

ETtoday房產雲

▲▼香港,香港太平山。（圖／記者董美琪攝）

▲香港房價再度上漲。（圖／記者董美琪攝）

財經中心／綜合報導

香港房價世界第一，5月31日再度攀上歷史新高！外媒以「頂到天了」來形容此現象，根據中原城市領先指數（CCL）數據顯示，香港房價已打破了2018年8月的紀錄，還可能持續飆升。PTT鄉民轉發相關報導，忍不住驚嘆「香港人真的過得太辛苦了」。

根據《彭博》近日一篇報導，美國不動產商世邦魏理仕CBRE Group Inc. 4月份的一份報告顯示，香港平均房價為120萬美元（約台幣3782萬元），豪宅平均房價為690萬美元（約台幣2.17億元），兩者數字均為世界第一。

觀察香港二手房價的中原城市領先指數Centa-City Leading Index（CCL）也顯示，自2019年初價格上漲約8.6％，截至5月26日指數更到達189.42，為歷史最高。

▲▼香港銅鑼灣人口相當稠密。（圖／路透）

▲香港銅鑼灣人口相當稠密。（圖／路透）

由於低利率和房屋供量有限，房價反彈。瑞銀集團（UBS Group AG）5月初表示，大陸人口持續湧入，將使香港房地產市場未來10年繼續看漲。

不過也有人持相反意見，不動產經濟顧問公司瑞普萊坊（Knight Frank）表示，由於貿易戰和股市波動充滿變數，下半年香港房價可能下跌5％。另外，著名經濟學家、哈佛大學教授萊因哈特（Carmen Reinhart）也在新加坡舉行的一次會議上也表示，香港的房地產市場已經出現泡沫跡象。

台灣PTT鄉民看了也紛紛留言，「香港居住環境越來越糟，比台北還差」、「還是繼續租屋就好了」、「對香港有錢人來說，花大錢買房子本來就不是住的需求」、「一坪200萬，投資客連買房炒都買不起了」、「香港來工作賺點錢不錯啦，但居住環境跟X一樣」、「港人真可憐」。

▼香港房價再度上漲。（圖／記者董美琪攝）

▲▼香港,香港太平山。（圖／記者董美琪攝）

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