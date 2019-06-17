修法排除門牌揭露、預售屋登錄　實價登錄遭批「2.0剩下0.5」

▲住盟今天針對實價登錄修法議題召開記者會。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

「實價登錄2.0版」修正案中的「門牌全都露」、「預售屋即時登錄」兩大重點，被排除此次修法內容，對此，政治大學地政系特聘教授張金鶚痛批，若排除這兩大項修法重點，實價登錄將倒退嚕，從原本實價登錄2.0變成0.5版。

「實價登錄2.0」法案送至立院1年未動，今年5月，內政委員會召委張宏陸自行提修法版本，排除「門牌全都露」、「預售屋即時登錄」兩大重點，被外界痛批修法是障眼法。

社會住宅聯盟召集人彭揚凱、消基會房屋委員會召集人張欣民、政大地政系特聘教授張金鶚等人，今早在立法院召開記者會批評，「張版」法案，並沒有修正整套地政三法，僅針對「登錄責任釐清」。

張欣民表示，國際房屋交易市場資訊透明度，最好是英國、澳洲、美國、法國、加拿大等國家，無論是門牌詳細揭露、預售即時登錄速度都比台灣做得好。他指出，絕大多數從業人員像是房仲、代銷，多都支持草案修法，僅部分業者反對延宕法案，長期房市資訊不對等的情況，讓部分有心人士，從中獲取超額利潤。

張金鶚認為，現行實價登錄面臨「門牌地址未完全揭露」、「預售屋未即時揭露」困境，不僅容易造成判斷錯誤，甚至引發爭議，造成買賣雙方資訊不對等，容易產生哄抬炒作、以及銷售熱絡的不實假象。

張金鶚痛批，實價登錄改革刻不容緩，如果房地資訊無法完全透明化，那修法反而會倒退嚕，從2.0版本變成0.5版，至於實坪、虛坪的爭議問題則建議，增設「分離計價」的功能，明確揭露陽台、露臺、公設、車位的價錢及坪數，讓消費者對於房地市場更有信心。

彭揚凱痛斥，此次立院臨時會若執意通過「張版」，則意味著政府改革房市透明化的決心，已經全跳票，未來不排除再重返街頭抗議。