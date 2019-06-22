買到漏水屋怎麼辦？專家勸「開吉前」做2件事自保：省時省荷包

▲買到漏水屋該如何自保？（圖／記者謝承恩攝）

記者謝承恩／綜合報導

開心買房錢卻遇到漏水屋，讓人心情瞬間釣到谷底，特別是有許多高齡的中古屋，看房時沒遇到下雨，瑕疵往往難以現形，如果真的碰到漏水屋，該如何自保？房產知識達人《賣厝阿明》就用簡單的圖文清楚告訴大家，發現屋子漏水當下，該如何省荷包、省時間，避免走上打官司一途！

一、通知：發現漏水當下，首先要【通知】前屋主，客氣告知前屋主出售的房屋有漏水，期待他能協助處理。

【通知】很重要民法規定發現漏水的6個月內要通知屋主，超過時間就代表你放棄請屋主維修的權利，所以能留個紀錄最好。

PS：可以找個師傅來評估修繕費用，若金額不大，首次聯絡就告知屋主，而屋主也願意處理，當然就皆大歡喜。

二、催告：如果前屋主不處理，就【催告】他出面，使用【存證信函】通知，如果屋主還是不出面，最壞就是走法院了。

民法規定發現漏水的6個月內要通知屋主，超過時間就代表你放棄請屋主維修的權利，所以能留個紀錄最好。

說明：

（1）打官司一審至少三庭，光出庭就讓你浪費很多時間。

（2）聘請律師，出庭、寫訴狀、辯護，要花金錢

（3）不請律師，訴訟也需要先繳納裁判費用給法院

（4）官司贏了，可以請求對方支付，如果輸了 ，連對方費用也要付！

PS：建議大家不要為了1萬～2萬維修費用去打官司，打官司很消耗時間與金錢!

三、補充說明：

1.點交：買房後【點交】很重要，屋況一定要認真檢查，當下發現屋況有漏水或其他瑕疵，都可以請屋主處理。

2.同時履行抗辯權：若屋主不願意處理，可以行使【同時履行抗辯權】，以不配合給付尾款來牽制屋主（這部分法律效用有限，有比例原則的問題，但有一定的嚇阻作用）一般屋主為快點拿到錢，多半願意負責維修或協調減價。

※以上圖片由賣厝阿明授權提供，更多買房知識可上《賣厝阿明知識+》官網。