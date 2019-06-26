台男買房都買老婆名下　老婆冷曝原因「給我們母女的保障」

▲新竹房市示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者林彥臣／綜合報導

「台男買房都買在老婆名下」是一個網路、坊間流傳的都市傳說，有網友在PTT八卦板上PO文指出，台男買房買在老婆名下原來「是真的」，房仲也緊抓這一點猛攻老婆還加價，最後還是成交。相關的話題在PTT八卦板上引發網友的熱烈討論。

網友PO文指出，先生是竹科工程師，太太是人資，有個漂亮小女兒，先生去年在竹北買房，當初在談判的時候，看準了太太很喜歡這間房子的心理，就猛攻太太還不斷加價，最後順利成交，最後房子還是買在太太名下。對於這一點，太太只說，這是給他們母女的保障。

鄉民在推文中表示，「台女肯下嫁台男就要感恩了還想造反阿」、「台男記得工作到死，退休就是大型廢棄物」、「買老婆名，保險便宜啊，懂？」、「結果老婆出軌還得到房子，老公一無所有」、「登記在誰的名下當然比較有利，他可以自由處分收益，你要分一杯羹他不理你，要透過打官司才可以」、「我朋友的車跟房都在老婆名下啊..人家愛就好」。

另外有網友發文回應表示，很多人都只注意到離婚這個，其實還要多考慮任何一方如果過世的情況，如果是離婚很單純，看你有沒有調整財產制，沒有的話婚後財產各半，登記誰的名字只差在要不要告對方才拿的回來，還有怕對方就這樣偷偷拿去賣掉等等。

網友指出，但是如果是登記方過世，就要擔心活著的一方跟誰分的問題，如果有小孩，就是你跟小孩分，如果小孩未成年，可以直接拿小孩跟你的證件去辦理權狀登記，如果小孩成年 就要跟小孩協商一下，通常也不是什麼大問題，但是如果沒有小孩就麻煩了，要跟對方的父母分，對方父母掛掉，就要跟他的兄弟姊妹分依此類推。

▲如果要買房子「請生小孩」可以避免配偶過世造成的遺產問題。（圖／123RF）



網友結論表示，婚後買的房子 沒有辦理變更財產制的話，要買房的話「請生小孩」什麼事情都沒有，沒生小孩不要亂決定房子的名字，就算對方只有一半，依然要處理遺產的問題很麻煩的。

文中網友發生的案例竹北，現在是推案熱區，許多建案為了助有心存錢的年輕人一臂之力，推出超低首付就能買得起的地段佳、機能好、格局方正的優質好房，例如有竹北的建案打出「提早3年成家」的口號，推出首付29萬起的超優惠購屋方案，該案緊鄰AI智慧園區、大遠百商圈，同時享有舊市區完整生活機能，而且建築結構及室內建材規格皆不馬虎，最棒的是，花小預算即可享有百坪豪宅等級的永久景觀及14大飯店公設，回家就能好好放鬆！

▲竹北的建案吸引很多竹科工程師購買。（圖／視覺中國CFP）



除了超低首付只要29萬起的亮點之外，該案每坪單價僅21~22萬明顯低於竹北市場行情，相當適合有心存錢的年輕人購屋自住，未來補漲後剛好成家生子有足夠預算換屋，成為進可攻退可守的購屋選項。