影／新天龍國？ 人均所得高帶旺新竹房市

房產中心／綜合報導

有「新天龍國」稱號的新竹縣市，不僅所得高、也很捨得花錢消費，住宅市場一直具備強力買盤支撐。儘管全台房市陷入盤整，新竹表現相對硬挺，推案集中竹北及關埔重劃區。近期交易明顯升溫，5月新竹市建物買賣移轉棟數更達1274棟，繳出年增78%的好成績。

新竹5月推案500億

根據《住展》雜誌統計，截至今年5月，新竹縣市合計推案量已逼近500億元，而新竹市新推案均價大約在25萬元之譜，比桃園市單價22萬元還要高，新竹縣則在20~21萬元之間。台灣經濟研究院副研究員劉佩真指出，新竹房價較前次高點僅跌3.7%，比其他區域都要小一些，顯然就是靠竹科新貴支撐。

▲新竹房市買氣不墜，關埔重畫區建案齊聚。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

劉佩真表示，去年下半年科技業確實受美中貿易戰影響，也對房市造成短期衝擊，不過今年第二季之後已恢復成長，加上新竹地區餘屋量只有6417戶，賣壓並不沈重。據統計，今年4月新竹縣市建物買賣移轉棟數共1508戶，較去年同期也增加39%之多，買氣回溫。

591新建案編輯組組長李威志表示，新竹地區重劃區多，從1字頭到3字頭都有，選擇多元，而建商近期也打出低自備方案，喊出租不如買的口號，的確吸引大批從外地來此工作的年輕工程師。

▲竹北一直是推案熱區，吸引不少年輕購屋人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

看好新竹購買力 新商場設點

此外，在高票連任的市長林智堅改造下，新竹車站、公園綠地、南寮漁港不僅躍居打卡熱點，更是對親子友善的熱門景區，讓對台灣出生率貢獻最高的新竹爸媽，能安心在此養育下一代。財團也看好新竹購買力，而加碼設點，遠東集團原在新竹，已有巨城購物中心，在竹北的新世紀購物中心，也如火如荼興建中。

過去推案集中在竹北縣治一、二期以及高鐵特區，今年則有重新返回新竹市區的態勢，「竹科潤隆」、「瑞典綠洲-昌益幸福城二期」、「豐邑文心匯」等大案都在新竹市東區，且都規劃40坪以下，鎖定自住市場，開價直上3字頭，憑藉著與竹科相鄰的便捷交通、以及成熟的生活機能，仍有不錯的買氣。