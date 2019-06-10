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影／買賣移轉開紅盤 雙北房市熱起來

ETtoday房產雲

房產中心／綜合報導

中美貿易戰像老夫老妻三天小吵、五天大吵，加上台灣年底總統大選等不確定因素干擾，台股每天黑黑紅紅，想買房的民眾，心情也跟著七上八下。所幸，雙北在歷經近年房價盤整修正、建商讓利、低首付等優惠方案下，吸引不少原本場外觀望的民眾陸續進場，房市表現各自精彩。

▲▼台北市5月房市交易回溫，大安區買氣暴增。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台北市5月房市交易回溫，大安區買氣暴增。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

北市內湖、信義 表現亮眼

根據六都地政局最新統計，今年5月建物買賣移轉棟數，台北市5月為2743棟，月增22.4%，年增4.3%；新北市則為5598棟，月增17.2%，年增3.3%，其中，台北市創下近3年新高，新北市也創下近1年單月新高點，買賣移轉交易回溫。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，六都中以台北市月增溫最多，台北市包括內湖區、大安區增幅分別為61.6%和57.4%，除了內湖區的「文湖寶翠」、「友座君綻」、「遠雄峰邑」，和大安區的「大安錦町」交屋潮因素外，中古屋市場也交易熱絡，顯示房價築底態勢明顯，購屋者趁低點搶佔台北市門牌。

央北、江翠北側 新北主攻

而建商在沉寂一段時間後，今年開始陸續推案，根據《住展》雜誌統計，前5月台北市推案量為1,039.30億元，新北市推案量則達1,292.07億元。《住展》雜誌經理何世昌表示，台北市以信義、中正、北投等精華地段為推案主場，比較特別的是，豪宅群聚的信義區，除了豪宅案「冠德信義」重推外，其餘皆為小宅產品；過往北投推案多集中在奇岩重劃區，近期石牌、唭哩岸站周邊也有新案推出。

▲▼台北市5月房市交易回溫，大安區買氣暴增。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲新北市推案集中在重劃區，以板橋江翠、新店央北最受矚目。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

何世昌指出，新北市推案則集中在重劃區，以新店央北、板橋江翠北側重劃區推案量較大，另外，三重仁義、土城暫緩等新興重劃區，也吸引不少首購買盤。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，觀察這幾年其實大家可以看到，雙北的高房價，陸續把人口擠壓到新案相對比較多的重劃區，幾個擁有話題、媒體曝光度比較高的重劃區，在買氣上來說都會比較熱絡。

 

關鍵字：雙北房市板橋新店

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