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層板升級「洞洞板」！親子創意大爆發　展示、收納一把罩

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▲▼洞洞板,居家佈置。（圖／部落客授權提供） 

▲近年超夯的「洞洞板」不只可自由變換位置，還可佈置成主題牆，隨著節慶、時序、心情任意變換風格。（圖／部落客提供，以下同，請勿翻攝以免侵權）

房產中心／綜合報導

層板是居家佈置中常用的設計，作為收納或展示時都相當實用，且無論是浴室、廚房、房間、客廳都很適合。不過，由於層板都是固定在牆上，想要移動或變換風格都會受侷限。還好層板也有升級方案！近年超夯的「洞洞板」不只可自由變換位置，還可佈置成主題牆，隨著節慶、時序、心情任意變換風格，例如炎炎夏日放置綠意植栽，讓視覺大降溫；過年時擺放招財飾品，家中馬上充滿喜氣洋洋的氛圍。洞洞板由於主題變化性高，已在親子圈掀起熱潮，「孩子的創作有地方展示」、「童趣飾品隨年齡變換」、「這週給妹妹佈置公主風，下週換成哥哥的美國隊長」。

▲▼洞洞板,居家佈置。（圖／部落客授權提供）

▲炎炎夏日放上綠意盎然的盆栽有助視覺降溫！

▲▼洞洞板,居家佈置。（圖／部落客授權提供）

▲層板不限長度、可任意變換位置，圓棍也能單獨掛物品，相當實用。

若預算足夠，大家都會想住寬敞的房子，有足夠的坪數可作夢幻規劃，然而在寸土寸金的城市中，想實現願望並非容易的事，像是遊戲室、閱讀室、餐廳這類空間因「非必要」而常常被犧牲，其實只要在佈置上花些巧思，不用花大錢也能在小空間中實現主題風格，而且還兼具收納功能，強化使用坪效，例如釘在牆上洞洞板就是很好的氣氛小幫手。

洞洞板可請木工師傅製作，要注意的是圓棍的尺寸跟洞的尺寸要相當契合，不可鬆動，因為只要有一點點的誤差，兩根圓棍之間就無行程水平，導致板子放上去歪斜，無法放置物品。關於尺寸誤差可看以下影片，大家要請師傅製作的時候，要特別注意喔！

▲▼洞洞板,居家佈置。（圖／部落客授權提供）

▲要注意圓棍尺寸跟洞的尺寸要非常合，只要有一點點的誤差，兩根圓棍之間就無行程水平，導致板子放上去歪斜，無法放置物品。

▲關於尺寸誤差可看以下影片，大家要請師傅製作的時候，要特別注意喔！

洞洞板的好處就是可以隨心所欲的更換擺置位置，不用層板，光是圓棍也可以收納，掛些小包包或是衣服都超適合，粉嫩的小物擺上去整個色調非常柔和，很適合用來佈置女孩房。此外，也很適合釘在餐廳或廚房，掛上同系列杯子就很漂亮。

▲▼洞洞板,居家佈置。（圖／部落客授權提供）

▲粉嫩的小物擺上去整個色調非常柔和，很適合用來佈置女孩房。

▲▼洞洞板,居家佈置。（圖／部落客授權提供）

▲放置餐廳或廚房，掛上同系列杯子就很好看。

▲▼洞洞板,居家佈置。（圖／部落客授權提供）

▲風格茶水間輕鬆完成！兼具美觀與實用性。

關鍵字：洞洞板層板居家佈置收納親子

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