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居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具

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居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

▲利用家裡舊茶几改裝，將桌面改成賽車道，然後再加裝移動式抽屜，小孩就可在桌面上玩樂高。（圖／部落客提供，請勿翻攝以免侵權）

記者廖明慧／綜合報導

家中有小孩就一定少不了各種玩具和積木，隨著時間的累積，零件小物也在家中到處「累積」，到底該怎麼收拾才好拿好用又好整齊呢？網路上有位超有才的媽媽，利用家裡舊茶几改裝，將桌面改成賽車道，然後再加裝移動式抽屜，小孩就可在桌面上玩樂高（不用趴在地上，媽媽好腰痠背痛啊！）桌下收納各種樂高零件，「玩的時候好拿取、收的時候全掃進抽屜裡」，超符合人性的設計讓粉絲直呼超有才、好有創意、學起來！

改裝後希望達到三個目的：1.一張遊戲大桌子(不想要趴在地板上玩) 、2.磁鐵型的道路（不會跑位，而且小孩可自由設計彎道）、3.需要有樂高零件收納地方。

【磁性賽車道】
 道路磁片：
 用黑色的磁膠片設計各種方向的道路。首先，先將磁膠片的大小裁切好，白線則是使用型板拓印，利用透明片或是較厚的紙張割出所需要的線條，再利用海綿沾取顏料，拍打拓印再割好的磁膠片上。

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

草地磁片：
 有了道路之後，當然也少不了草地。草地是利用草紙來製作，背面先黏上磁膠片，質感真的蠻逼真的。

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

磁性茶几：
 接著茶几整片貼上「鐵紙」，最後就是道路+草地的組合。這部分都可以交由小朋友們來發揮創意。

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

【活動式收納抽屜】
 市區寸土寸金，大部分小家庭坪數都不大，收納空間真的是有限，再加上小朋友玩具很多，積木零件更是大大小小都有，如何分類實在是一大難題。很多人建議使用抽屜來收納，但觀察小朋友的使用習慣，「比較希望一打開就可以看到所有的零件」，一目了然又方便拿取，有利創造力的提升！ 但一打開就要呈現出所有零件，勢必需要很大的面積，最後解決方案是另外訂製活動架放在茶几底下，需要時再打開，不需要時可收起來，完全不會佔位置。由於需要木料和鋸台，這項工程就得交由木工師傅了。

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

自行加工的部分則是需要製作支撐點以及拉推的設計。

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

底下放IKEA的收納箱。

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

可按照造型分類，但種類太多的時候可改由顏色分類。

居家改造DIY！舊茶几變身童趣賽車道　還能收納積木與玩具（圖／部落客提供）

推回去的樣子~整個卡在茶几底下，完全不佔任何空間。「把手」別具巧思，拆解於喜餅盒，然後用螺絲將左右兩邊鎖起來，省錢又環保。

關鍵字：修繕樂高裝潢居家佈置

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