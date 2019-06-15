越住越旺！掌握4原則打理玄關　輕鬆創造招財好運勢

▲掌握居家佈置訣竅，房子越住越旺。（圖／Pixabay）

記者廖明慧／綜合報導

玄關是市內室外間隔的區塊，不只可以隔絕室外的吵雜與灰塵，也是家人「出門」與「回家」轉換心情的小空間。這個每天必經之地雖然面積不大，但卻使用率極高，如何利用居家佈置讓熱鬧的玄關更興旺呢？只要掌握4原則，不僅居家設計質感升級，還能助運勢招好運。



玄關必須乾淨整潔：



玄關是進門的第一印象，古人把房子比擬為人，大門是嘴巴、玄關是口腔，有乾淨整潔的入口，才會有好的氣場進入；反之，若門口吊掛著潮濕的雨衣和雨傘、放置垃圾，玄關堆著亂七八糟的臭鞋子，則容易招攬污穢之氣進入屋內。以現代風水學來說，若門口玄關髒亂，人人避之唯恐不及，財神爺又怎麼會光顧呢？！

▲梯廳、大門、玄關都要隨時保持乾淨整潔，財神爺才會光顧。（圖／Pixabay）

地板木紋不宜衝向門外：



玄關用色清爽典雅，有助於旺財結好緣；拼接撞色的設計，營造活菱活現的氛圍。以風水學來看，木地板的木紋不宜直衝大門，以免家中運勢外漏。可用花磚打造玄關落塵區，擋住木紋線條導向門外，兼顧風水、視覺和實用度。

▲木地板的木紋不宜直衝大門。（圖／記者廖明慧攝）

真花滿室馨香，假花虛情假意：

許多人會利用花卉來妝點居家環境，近年流行的乾燥花也被視為文青風的設計元素。但以風水學來說，要用花藝來佈置居家空間就必須是「真花」，假花或乾燥花雖然不用照顧，對現代人來說很方便，但卻有「虛情假意」的暗喻意味。

▲若要用花藝來佈置居家空間，必須使用「真的」植物。（圖／Pixabay）



左手或右手邊擺放鏡子：



有錢大戶人家玄關幾乎都會擺放鏡子，「出門前打理一下門面」，整理頭髮、拉拉領子、檢查領帶有沒有歪、妝有沒有花，可避免見了客戶失禮，影響了貴人運。不過鏡子的位置也是有學問的，不要擺放在大門正前方，避免財氣反射外漏，可放置在進門後的左手或右手邊。以現代風水學來看，鏡子不要正對著大門，還可避免開關門時自己嚇自己。

▲為維持玄關整潔，訂做壁櫃擺放衣物鞋帽是不錯的選擇。（圖／Pixabay）



家不僅是鋼筋水泥建造的房子，它是凝聚家人情感的空間。現代人生活工作兩頭忙，每天朝九晚五在外奔波，筋疲力盡後需要身心的放鬆，而家正具備無限療癒力。居家環境整齊清潔、佈置舒適明亮，就能帶來滿滿正能量和興旺氣場。