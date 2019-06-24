合宜宅樑裂後重生　日勝生轉營樂齡宅、循環經濟事業

▲日勝生董事長林榮顯（中）出席股東會。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

受惠於板橋浮洲合宜住宅「日勝幸福站」終於完成交屋，日勝生（2547）2018年營收達319.47億元，創下歷年新高。但該案一波三折，自2015年歷經樑裂、結構補強後，董事長林榮顯坦言：「事件所衍生的相關損失，已在請求賠償中。」而集團今年計畫轉型變革，將規劃著重在「循環經濟」及「樂齡地產」等新創事業。

日勝生今舉辦股東會，該公司2018年營收，在「日勝幸福站」交屋貢獻下，衝至319.47億元，創下歷史新高，稅後淨利約10.8億元，EPS（每股純益）3.77元，則是翻轉自2014年以來的虧損狀態。日勝生表示，「日勝幸福站」目前2樓以上入住戶，已超過4千戶，入住率8~9成，儼然已形成1萬多人的生活圈，帶動1樓新商圈的消費需求，並有利於1樓店辦市場租售增值。今年Q2，社區更可望將有大型連鎖超市入駐，活絡社區商業機能。

自今年起，日勝生預計轉型變革，將營運目標，著重在「循環經濟」及「樂齡地產」等新創事業。其中，在「循環經濟」事業部分，子公司日鼎水務為BOT專案公司，處理桃園北區下水道污水，已於2015年，進入營運期，下半年將發展再生水處理，期望解決水資源短缺現象。



另外，日勝生也已在桃園觀音科技園區，投資購置8公頃土地，做為投資廢轉能事業。計畫採用先進廢棄物轉能技術，將一般事業廢棄物、及有機污泥，轉換成電能，預期3年建廠完成、正式商轉後，每年可由廢棄物，轉化出數億度電力。未來該區更將作為「日勝生循環經濟示範園區」，部分預計規劃為廠辦進行出租或是出售計畫。

「樂齡地產」的布局部分，目前有進行中的中和「樂陶居」，全案共計80戶樂齡宅，目前出租約7~8成；另外，三芝休閒樂齡宅基地面積約5000坪，正在申請建照中，預計明年展開銷售，總銷約30億元。

回歸營建本業，日勝生今年預計銷售大橋頭聯合開發案， 總銷約30億元，另外，位於高鐵青埔特區的建案，規劃中小坪數產品，現已興建中，總銷超過10億元，預計2020年銷售。北投區、鄰近「加賀屋」溫泉旅館旁的新秀閣都更案，現已開始申請建照，將規劃為溫泉宅銷售，總銷約20億元。日勝生指出：「總計近2年公司推案總計超過百億元。」