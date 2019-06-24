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合宜宅樑裂後重生　日勝生轉營樂齡宅、循環經濟事業

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▲▼日勝生,林榮顯。（圖／記者詹宜軒攝）

▲日勝生董事長林榮顯（中）出席股東會。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

受惠於板橋浮洲合宜住宅「日勝幸福站」終於完成交屋，日勝生（2547）2018年營收達319.47億元，創下歷年新高。但該案一波三折，自2015年歷經樑裂、結構補強後，董事長林榮顯坦言：「事件所衍生的相關損失，已在請求賠償中。」而集團今年計畫轉型變革，將規劃著重在「循環經濟」及「樂齡地產」等新創事業。

日勝生今舉辦股東會，該公司2018年營收，在「日勝幸福站」交屋貢獻下，衝至319.47億元，創下歷史新高，稅後淨利約10.8億元，EPS（每股純益）3.77元，則是翻轉自2014年以來的虧損狀態。日勝生表示，「日勝幸福站」目前2樓以上入住戶，已超過4千戶，入住率8~9成，儼然已形成1萬多人的生活圈，帶動1樓新商圈的消費需求，並有利於1樓店辦市場租售增值。今年Q2，社區更可望將有大型連鎖超市入駐，活絡社區商業機能。

自今年起，日勝生預計轉型變革，將營運目標，著重在「循環經濟」及「樂齡地產」等新創事業。其中，在「循環經濟」事業部分，子公司日鼎水務為BOT專案公司，處理桃園北區下水道污水，已於2015年，進入營運期，下半年將發展再生水處理，期望解決水資源短缺現象。

另外，日勝生也已在桃園觀音科技園區，投資購置8公頃土地，做為投資廢轉能事業。計畫採用先進廢棄物轉能技術，將一般事業廢棄物、及有機污泥，轉換成電能，預期3年建廠完成、正式商轉後，每年可由廢棄物，轉化出數億度電力。未來該區更將作為「日勝生循環經濟示範園區」，部分預計規劃為廠辦進行出租或是出售計畫。

「樂齡地產」的布局部分，目前有進行中的中和「樂陶居」，全案共計80戶樂齡宅，目前出租約7~8成；另外，三芝休閒樂齡宅基地面積約5000坪，正在申請建照中，預計明年展開銷售，總銷約30億元。

回歸營建本業，日勝生今年預計銷售大橋頭聯合開發案， 總銷約30億元，另外，位於高鐵青埔特區的建案，規劃中小坪數產品，現已興建中，總銷超過10億元，預計2020年銷售。北投區、鄰近「加賀屋」溫泉旅館旁的新秀閣都更案，現已開始申請建照，將規劃為溫泉宅銷售，總銷約20億元。日勝生指出：「總計近2年公司推案總計超過百億元。」

關鍵字：日勝生樂陶居樂齡宅循環經濟大橋頭三芝桃園廠辦合宜住宅日勝幸福站

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