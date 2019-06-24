港澳人士移居台灣　新北最受歡迎、台中近年好感度增加最多

▲近年港澳人士移居台灣最喜歡新北市。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

觀察近年港澳人士來台移居有增加趨勢，統計六都2018年港澳人士來台設籍的人數分布狀況，以新北市2442人最多，其次是台北市2148人，和第三名台中的1138人。若和2017年相比則以台中增幅最大20.4%，而桃園增幅也有16.8%。

觀察港澳人士來台居留和定居狀況也都有增加趨勢，今年1~4月較去年同期，增256人、增幅達19.7%；其中定居人數，今年1~4月的人數458人，較去年同期329人增加39.2％。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，香港人來台居留大多是為了工作，而在台居留超過1年，並達一定入境時間，便有資格定居入籍，因此設籍也多半集中在工作機會最多的雙北市，除婚後定居，近年也越來越多年輕人，為了創業而移居台灣，但是受限台北房價偏高，因此除了雙北，台中和桃園都是香港人置產的熱門選項。

張旭嵐指出，根據近年台灣房屋各店接觸到的港人移居台灣置產經驗，因香港房價高，居住空間小，香港人對居住空間需求並不大，以2房小宅、30坪以下為主，購屋預算多在千萬以下。

而近2年港澳人士設籍六都累計人數，以台中市年增幅最多達20.4%，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，會去台中設籍主要是跟地緣性有關，可能其原本就在台中讀書，或是有親友居住在台中，且台中房價相對便宜，在台北或香港以同樣的價格，在台中卻可以買到有管理的3房新大樓或華廈，整體居住品質提升很多。