棚屋「門關不上、零件消失」組一半放棄！點開評價…網友一星負評灌爆

▲ 根據夫妻倆的說法，當時組裝後的半成品狀態相當差。看更多照片請點此。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

國際中心／綜合報導

英國一對退休老夫妻砸下367.99英鎊（約新台幣1萬4907元）購買木製小棚屋，誰料這只是一連串令人傻眼的開端，2人不但發現棚屋的門關不上、右側支撐樑消失，且過大的木板縫隙讓雨水、濕氣全都滲進來，最後透過客訴管道才解決狀況。事實上，許多網友也遇過類似情況，氣得留下一星評價，甚至脫口「別再買這間公司的產品」。

《每日郵報》報導，老夫婦下訂後，2人等了2個星期才收到棚屋的零件材料，但他們只能把這些東西丟在後花園，並找來防水布防潮，因為安裝人員直到第3個禮拜才現身。但這一切還沒結束，組裝作業的進度到了一半就宣告中斷，因為零件不齊全，甚至連關鍵的支撐樑也不見。

除了零件問題之外，根據夫妻倆的說法，當時組裝後的半成品狀態相當差，像是門與門框尺寸不合無法關上、過大的木板縫隙讓濕氣雨滴滲進來；此外，小屋左側的側邊、屋頂、地板都有支撐樑輔助，但右側的支撐樑卻不見蹤影。

面對眼前情況，老婦決定致電、寄信通知這間公司告知這些問題，但對方起初卻告知「這些情況實屬正常」；直到最後，公司才回報會把舊棚屋回收，並送上升級過後的棚屋。

只不過，在評價網站TrustPilot中，這間公司的評價相當低，105人留下的平均分數是最低的「一顆星」，因為許多網友在買東西時也遇過類似情況，包括產品品質低、零件遺失、送貨時間不準等問題，甚至脫口「別再買這間公司的產品」。